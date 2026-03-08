Η κλήρωση του τζόκερ έγινε. Δείτε τους αριθμούς.

Το ποσό του 1 εκατ. ευρώ κλήρωσε απόψε το τζόκερ και οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 7, 8, 29, 34 και 39.

Τζόκερ ο αριθμός: 7

Στη σημερινή κλήρωση είχαμε τζακ ποτ.

Δείτε τον πίνακα κερδών

Υπενθυμίζεται ότι η συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται σε καταστήματα Allwyn ή διαδικτυακά. Στην πρώτη περίπτωση η συμμετοχή επιτρέπεται σε όσους έχουν συμπληρώσει τα 18 τους χρόνια και διαδικτυακά σε εκείνους που έχουν κλείσει τα 21 έτη.

Συμμετοχές γίνονται δεκτές από την ολοκλήρωση της προηγούμενης κλήρωσης έως και 30 λεπτά πριν από την έναρξη της επόμενης. Το διάστημα που μεσολαβεί από την ολοκλήρωση κατάθεσης δελτίων (21:30) μέχρι την έναρξη της κλήρωσης (περίπου στις 22:00) είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι συμμετοχές.