Πρωτοβουλίες για το πράσινο, το θαλάσσιο περιβάλλον και τη στήριξη ευπαθών ομάδων αναπτύσσονται γύρω από το έργο του Ελληνικού.

Πέρα από τις νέες υποδομές και τις επενδύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη στο Ελληνικό, η LAMDA Development επιχειρεί να διαμορφώσει και ένα ευρύτερο πλαίσιο περιβαλλοντικών και κοινωνικών δράσεων για τις γειτονιές γύρω από την ανάπτυξη. Μέσα από συνεργασίες με κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα και επιστημονικούς οργανισμούς, η εταιρεία προχωρά σε πρωτοβουλίες που αφορούν την προστασία του φυσικού και θαλάσσιου περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την ενίσχυση της κοινωνικής συμπερίληψης.

Οι πρωτοβουλίες αυτές παρουσιάστηκαν σήμερα σε εκδήλωση στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και εντάσσονται στη συνολικότερη στρατηγική της εταιρείας να δημιουργήσει ένα θετικό, μετρήσιμο αποτύπωμα στις τοπικές κοινωνίες που γειτνιάζουν με το έργο του Ελληνικού.

Η διαμόρφωση των δράσεων στηρίχθηκε και σε έρευνες που πραγματοποίησε η LAMDA στους όμορους δήμους. Σύμφωνα με τον Απρίλιο του 2025, η κοινή γνώμη εμφανίζεται ιδιαίτερα θετική απέναντι στο έργο του Ελληνικού. Ειδικότερα, το 76% των κατοίκων των όμορων δήμων δηλώνει θετική στάση απέναντι στο έργο, ενώ πάνω από το 90% έχει θετική γνώμη για τη LAMDA και τη συμβολή της στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα, 9 στους 10 κατοίκους εκφράζουν πρόθεση να επισκεφθούν το Ελληνικό.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, οι πρωτοβουλίες της εταιρείας επικεντρώνονται στην ενίσχυση του περιβάλλοντος, την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, τη στήριξη ευπαθών ομάδων και τον περιορισμό της όχλησης από τις κατασκευαστικές εργασίες.

Επενδύοντας στο πράσινο και τη βιοποικιλότητα

Στο επίκεντρο της ανάπτυξης βρίσκεται το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού, μια έκταση περίπου 2 εκατομμυρίων τετραγωνικών μέτρων που φιλοδοξεί να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους χώρους πρασίνου στην Ευρώπη.

Σε συνεργασία με το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, η LAMDA προχωρά σε μελέτη που εξετάζει τρόπους επέκτασης των πράσινων διαδρομών και πέρα από τα όρια της ανάπτυξης, δημιουργώντας συνδέσεις που θα φτάνουν έως τον Υμηττό και το παραλιακό μέτωπο. Παράλληλα, μέσω του προγράμματος Urban Green Dots έχουν ήδη αναβαθμιστεί και παραδοθεί 4 πάρκα στους δήμους Αλίμου και Ελληνικού - Αργυρούπολης, ενισχύοντας την ποιότητα ζωής των κατοίκων.

Επιστημονική παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία έχει αναπτύξει συνεργασία με το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), το οποίο πραγματοποιεί συστηματικούς ελέγχους και δειγματοληψίες στη θαλάσσια περιοχή.

Οι επιστημονικές μετρήσεις περιλαμβάνουν παρακολούθηση της θολότητας του νερού σε 18 σημεία, έλεγχο του θαλάσσιου πυθμένα και καταγραφή των λιβαδιών Ποσειδωνίας, με στόχο τη διαρκή αξιολόγηση της κατάστασης του οικοσυστήματος. Μέχρι σήμερα, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το θαλάσσιο περιβάλλον παραμένει σε καλή κατάσταση και δεν έχει επηρεαστεί από τις εργασίες ανάπτυξης.

Μάχη με την κλιματική κρίση με σύγχρονα εργαλεία

Η εταιρεία έχει αναπτύξει επίσης συνεργασία με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, στο πλαίσιο της οποίας δημιουργείται δίκτυο μετεωρολογικών σταθμών που θα καταγράφει σε πραγματικό χρόνο δεδομένα για το μικροκλίμα της περιοχής.

Τα δεδομένα αυτά θα συμβάλουν στην αξιολόγηση της επίδρασης του Μητροπολιτικού Πάρκου στο τοπικό περιβάλλον, αλλά και στην ανάπτυξη συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα και υψηλά επίπεδα ρύπανσης.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του Ελληνικού υλοποιούνται σημαντικά αντιπλημμυρικά έργα, με την αναβάθμιση των ρεμάτων Τραχώνων και Ευρυάλης, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της περιοχής απέναντι στα έντονα καιρικά φαινόμενα που συνδέονται με την κλιματική κρίση.

Κοινωνική συμπερίληψη και στήριξη της νέας γενιάς

Οι δράσεις της εταιρείας επεκτείνονται και στο κοινωνικό επίπεδο, με προγράμματα που στοχεύουν στη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων και τη σύνδεση της νέας γενιάς με τις έννοιες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Σε συνεργασία με την ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» έχει δημιουργηθεί η εφαρμογή inclucity4all, η οποία χαρτογραφεί προσβάσιμα σημεία για άτομα με κινητική ή οπτική αναπηρία στους όμορους δήμους. Παράλληλα, εκπαιδευτικές δράσεις όπως το πρόγραμμα «Δες τη Ζωή με Άλλα Μάτια» έχουν ήδη φέρει περισσότερους από 13.000 μαθητές σε επαφή με τις έννοιες της συμπερίληψης και της προσβασιμότητας.

Την ίδια στιγμή, το πρόγραμμα Smart City Innovators, σε συνεργασία με τη SciCo, εισάγει μαθητές από σχολεία της περιοχής στις αρχές των «έξυπνων πόλεων» και της βιώσιμης ανάπτυξης, καλλιεργώντας δεξιότητες που συνδέονται με τις πόλεις του μέλλοντος. Μέχρι σήμερα έχουν εκπαιδευτεί 3.500 μαθητές στους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας.

Συνεχής παρακολούθηση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Με περισσότερα από 40 ενεργά εργοτάξια, η LAMDA εφαρμόζει ένα ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων. Στο πλαίσιο αυτό εγκαθίστανται σταθμοί μέτρησης θορύβου και αιωρούμενων σωματιδίων τόσο εντός του εργοταξίου όσο και στους όμορους δήμους. Συνολικά, προβλέπεται η λειτουργία 15 σταθμών εντός του εργοταξίου του Ελληνικού και ενός σταθμού ανά Δήμο, στους Δήμους Αλίμου, Γλυφάδας και Ελληνικού-Αργυρούπολης.

Οι μετρήσεις πραγματοποιούνται σε 24ωρη βάση και τα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα σε ειδικό ψηφιακό πίνακα στην ιστοσελίδα του The Ellinikon, επιτρέποντας στους πολίτες να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις περιβαλλοντικές παραμέτρους της περιοχής.

Ένα νέο μοντέλο αστικής ανάπτυξης

Παρουσιάζοντας τις νέες πρωτοβουλίες, η Σίσσυ Ηλιοπούλου, Chief Marketing & Communication Officer της LAMDA, υπογράμμισε: «Βασικός μας στόχος είναι ο διαρκής, ανοιχτός, ειλικρινής και – πάνω απ’ όλα – εποικοδομητικός διάλογος με τους γείτονές μας και όλους τους εταίρους μας. Το έργο του Ελληνικού δεν είναι απλώς μια μεγάλη ανάπτυξη. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για την Αθήνα και την Ελλάδα, με θετικό αποτύπωμα στην κοινωνία και το περιβάλλον».

H Καθηγήτρια, Διευθύντρια Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Δρ. Μαρία Παπαφωτίου ανέφερε: «Η συνεργασία του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με τη LAMDA αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα σύνδεσης της επιστημονικής γνώσης με την πράξη. Η μελέτη που παρουσιάσαμε τεκμηριώνει πώς ο αστικός σχεδιασμός μπορεί να ενισχύσει το πράσινο και τη βιοποικιλότητα, να βελτιώσει το μικροκλίμα και να αναβαθμίσει την ποιότητα ζωής των κατοίκων. Στόχος της συνεργασίας μας είναι να συμβάλουμε σε ένα πρότυπο βιώσιμης ανάπτυξης με θετικό και διαχρονικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα για την ευρύτερη περιοχή του Ελληνικού».

Ο Διευθύνων του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛ.ΚΕ.Θ.Ε., Δρ Βασίλης Καψιμάλης, ανέφερε: «Η στρατηγική συνεργασία μας με τη LAMDA αφορά στην παρακολούθηση του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο παραλιακό μέτωπο του Ελληνικού. Αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και την εμπειρία μας, διασφαλίζεται ότι τα θαλάσσια ύδατα, ο πυθμένας, και οι θαλάσσιοι οργανισμοί παραμένουν ανεπηρέαστα από τις πιθανές επιπτώσεις των κατασκευαστικών εργασιών».

Ο Διευθυντής Ινστιτούτου Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Δρ. Ευάγγελος Γερασόπουλος μεταξύ άλλων ανέφερε ότι «Η LAMDA έχει προχωρήσει σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, με σκοπό τη μελέτη των επιπτώσεων του Ελληνικού στο μικροκλίμα και τα είδη βιοποικιλότητας της περιοχής, αλλά και την ανάπτυξη ενός συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για ακραία καιρικά φαινόμενα στο Ελληνικό και σε περιοχές των όμορων Δήμων. Μεταξύ άλλων, ελέγχουμε τη μακροπρόθεσμη επίδραση του Μητροπολιτικού Πάρκου Ελληνικού στις τοπικές κοινωνίες και την ευρύτερη περιοχή ανάπτυξης του έργου.

Ο Αντώνης Καναβάκης, Υπεύθυνος της LAMDA για την περιβαλλοντική διαχείριση και παρακολούθηση του The Ellinikon, σημείωσε τα εξής: «Από την έναρξη των κατασκευαστικών εργασιών, η LAMDA σε συνεργασία με τους ανάδοχους εργολάβους καταγράφει και παρακολουθεί τα επίπεδα περιβαλλοντικών παραμέτρων στην περίμετρο του Ελληνικού αλλά και σε περιοχές των έργων. Επιπλέον, προχωράει στην εγκατάσταση 15 σταθμών μέτρησης θορύβου και σκόνης στην περίμετρο του Ελληνικού, και 3 σταθμών στους όμορους δήμους. Σκοπός μας είναι η συνεχής και αδιάλειπτη παρακολούθηση των παραμέτρων, η στοχευμένη εφαρμογή μέτρων περιβαλλοντικής προστασίας και τελικά η ελαχιστοποίηση των κοινωνικών οχλήσεων».

