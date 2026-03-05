Ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε και στην αντίδραση της Τουρκίας για τους πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο.

Την ορθότητα ενεργοποίησης της ρήτρας αλληλεγγύης για την Κύπρο επΙσήμανε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος.

Μιλώντας στον Real FM 97.8, ο Προκόπης Παυλόπουλος δήλωσε «Έχω υποστηρίξει επί πολλά χρόνια αυτή την άποψη ότι πρέπει να ενεργοποιηθεί το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της ΕΕ στην περίπτωση της Κύπρου».

Το άρθρο 42 παράγραφος 7 της Συνθήκης της ΕΕ «εφαρμόζεται στην περίπτωση που κράτος – μέλος της ΕΕ δεχθεί επίθεση από τρίτο κράτος», είπε ο Προκόπης Παυλόπουλος, υπογραμμίζοντας ότι στην προκειμένη περίπτωση η Κύπρος πρέπει να προστατευτεί από την ΕΕ, γιατί όπως είπε «Το ΝΑΤΟ τελεί σε ύπνωση και είναι ανύπαρκτο».

Παράλληλα τόνισε ότι η Ελλάδα ορθότατα έστειλε βοήθεια στην Κύπρο, καθώς η Ελλάδα προστατεύει και ένα κομμάτι του Ελληνισμού, ενώ υπογράμμισε «Αυτή η στήριξη της ΕΕ προς την Κύπρο, δείχνει ότι το έδαφος της Κύπρου είναι ενιαίο, ανεξάρτητα από φληναφήματα της Τουρκίας». Μεταξύ άλλων, διευκρίνισε ότι « Ούτε η Μεγάλη Βρετανία μπορεί να ισχυριστεί ότι η βάση στο Ακρωτήρι ανήκει στη Μεγάλη Βρετανία, αλλά η βάση δεν είναι μέρος του βρετανικού εδάφους».

Όσον αφορά τις αντιδράσεις της Τουρκίας για την τοποθέτηση των Patriot στην Κάρπαθο και την αποστολή της στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο, ο Προκόπης Παυλόπουλος ανέφερε μεταξύ άλλων: «Η χώρα μας έχει κάθε δικαίωμα να θωρακίζει αμυντικά τα νησιά της. Αυτή είναι η απάντηση στα λεγόμενα επιχειρήματα της Τουρκίας. Άλλωστε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δεν γνωρίζει από Διεθνές Δίκαιο».