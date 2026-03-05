H ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου με αφορμή τη στρατιωτική βοήθεια στην Κύπρο.

Σαφή θέση για τα γεωπολιτικά τεκταινόμενα στη Κύπρο έλαβε η Άννα Διαμαντοπούλου, τονίζοντας ότι είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Ένωση να υπερασπίζεται τα ανθρώπινα δικαιώματα, χαιρετίζοντας παράλληλα την τοποθέτηση του Ισπανού πρωθυπουργού, Πέδρο Σάντσεθ απέναντι στις προκλήσεις.

Με ανάρτηση της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η υπεύθυνη πολιτικού σχεδιασμού του ΠΑΣΟΚ δήλωσε ότι η στρατιωτική βοήθεια προς την Κύπρο είναι ιδιαίτερα σημαντική, με την Ε.Ε να έχει σημαντική ευθύνη στην προστασία των κράτων-μελών και των πολιτών της.

Αναλυτικά η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

«Η πολιτική είναι και θέμα συμβολισμών. Είναι θέμα timing και φυσικά θέμα προσώπων και της εξουσίας που έχουν.

Οι περισσότερες σοσιαλδημοκρατικές δυνάμεις στην Ευρώπη — και φυσικά το ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή — τοποθετήθηκαν καθαρά σε τρία ζητήματα:

Καταδίκη του θεοκρατικού και τυραννικού καθεστώτος.

Καταδίκη της παραβίασης του διεθνούς δικαίου με την επίθεση και την κήρυξη πολέμου στο Ιράν από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Την πεποίθηση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να παραμείνει ο πυλώνας υπεράσπισης των ανθρώπινων δικαιωμάτων του διεθνούς δικαίου παγκοσμίως.

{https://www.facebook.com/anna.diamantopoulou/posts/pfbid02agJ47NoNZrQbK7VWDMZR7j2cP7wAnFohzUQ8MxRu8CrzyjtekfiG27aej4R7cr4Ml?locale=el_GRC}

Η θέση αυτή εκφράστηκε δημόσια από τον πρωθυπουργό της Ισπανίας. Ήταν σημαντικό να ακουστεί μια καθαρή ευρωπαϊκή φωνή από θέση εξουσίας όπου έχει την δυνατότητα ως κυβερνήτης να αντιταχθεί έμπρακτα στην γεωπολιτική θεομηνία που βιώνουμε. Μίλησε στο μυαλό και στην ψυχή πολλών Ευρωπαίων.

Η παρουσία Ελλάδας στην Κύπρο είναι αυτονόητη η απόφαση Γαλλίας της Ισπανίας και της Ολλανδίας , να συμβάλουν στην προστασία της Κύπρου και στην αντιαεροπορική άμυνα μετά την ένταση και τα πλήγματα με drones που καταγράφηκαν στην περιοχή, είναι σημαντικά βήματα.

Όμως η ευθύνη είναι συνολικά και ευρωπαϊκή.

Η Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι σαφής : όταν ένα κράτος-μέλος απειλείται, τα υπόλοιπα οφείλουν να το υποστηρίξουν.

Η αξιοπιστία της Ευρώπης στους πολίτες της κρίνεται ακριβώς σε αυτές τις στιγμές».