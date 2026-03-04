Το Υπουργείο Παιδείας διοργανώνει αύριο δύο εκδηλώσεις για τους μαθητές όλων των βαθμίδων, τι ισχύει για τις απουσίες.

Αλλαγές στο ωρολόγιο πρόγραμμα των τάξεων όλων των βαθμίδων προβλέπονται για αύριο, Πέμπτη 5 Μαρτίου, καθώς το Υπουργείο Παιδείας έχει προγραμματίσει δύο διαδικτυακές εκδηλώσεις για μαθητές και εκπαιδευτικούς στο πλαίσιο των δράσεων για την Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο.

Ενόψει της Πανελλήνιας Μέρας που τιμάται κάθε χρόνο στις 6 Μαρτίου το ΥΠΑΙΘΑ έχει προσκαλέσει αύριο μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού καθώς και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συνδεθούν από τις τάξεις του και να παρακολουθήσουν εξ αποστάσεως την σχετική ενημερωτική εκδήλωση. Μέσα από την ενεργό συμμετοχή και παρακολούθηση της εκδήλωσης, οι αρμόδιοι στοχεύουν στην καλλιέργεια κουλτούρας σεβασμού, συνεργασίας και ασφάλειας στο σχολικό περιβάλλον, στην ενίσχυση της πρόληψης της ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού, την παροχή πρακτικών οδηγιών για την αναγνώριση και καταγγελία περιστατικών ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.

Σύμφωνα με τον επίσημο προγραμματισμό οι δύο εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά (με τηλεδιάσκεψη) ως ακολούθως:

1. Πέμπτη 05/03/2026, ώρα 10:00 - 11:30 για Δημοτικά Σχολεία (τάξεις Ε’, ΣΤ’)

2. Πέμπτη 05/03/2026, ώρα 12:00 - 13:30 για σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνάσια, Λύκεια, ΕΠΑΛ).

Πώς τα σχολεία θα παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις

Η προεγγραφή των σχολείων έχει ολοκληρωθεί και σήμερα οι σχολικές μονάδες έλαβαν τόσο τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης όσο και οδηγίες για τη συμμετοχή τους.Τα σχολεία πρέπει να φροντίσουν για τη συγκέντρωση των μαθητών/τριών σε κοινό χώρο κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τον διαμοιρασμό της οθόνης τηλεδιάσκεψης σε μεγάλη επιφάνεια προβολής και τον διαμοιρασμό του ήχου της τηλεδιάσκεψης σε ηχητικό σύστημα.

Οι μαθητές/τριες θα πρέπει να βρίσκονται υπό την επίβλεψη ενός ή περισσότερων εκπαιδευτικών, σε όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης. Μετά την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων θα δοθεί η δυνατότητα υποβολής ερωτήσεων από τα σχολεία προς τους ομιλητές.

Το ενημερωτικό / εκπαιδευτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τους ομιλητές καθώς και ένα παιχνίδι γνώσεων (quiz) θα διατεθεί (μετά την εκδήλωση) στα σχολεία μέσω του συστήματος εγγραφής (eduspace), προκειμένου να το χρησιμοποιήσουν ελεύθερα για τη διοργάνωση ενδοσχολικών δράσεων.

Οι εκδηλώσεις θα μεταδίδονται στο διαδίκτυο μέσω της Υπηρεσίας Ζωντανών Μεταδόσεων του Π.Σ.Δ. (https://video.sch.gr/live), προσφέροντας τη δυνατότητα ελεύθερης παρακολούθησης από

εκπαιδευτικούς και γονείς.

Προσοχή στις απουσίες

Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον σχολικό εκφοβισμό εντάσσονται στο πλαίσιο του σχολικού προγράμματος, με στόχο να δοθεί ουσιαστικός χρόνος για διάλογο και προβληματισμό. Να σημειωθεί ότι όπως τονίζεται από πλευράς ΥΠΑΙΘΑ υπάρχει υποχρεωτικότητα συμμετοχής των μαθητών με την τήρηση απουσιολογίου καθόλη τη διάρκεια διεξαγωγής των σχετικών δράσεων.

Σε κάθε περίπτωση τα σχολεία καλούνται μέχρι και την Παρασκευή 6 Μαρτίου να αφιερώσουνδύο ή περισσότερες διδακτικές ώρες σε οργανωμένες δράσεις μέσα στις τάξεις όπου θα συζητηθεί το ζήτημα του bullying με απώτερο στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας. Η πρόληψη του σχολικού εκφοβισμού αφορά πρωτίστως την καλλιέργεια ενσυναίσθησης. Να μάθουμε στα παιδιά να αναγνωρίζουν το συναίσθημα του άλλου, να κατανοούν ότι η διαφορετικότητα δεν είναι αδυναμία αλλά πλούτος. Να δημιουργήσουμε σχολεία όπου ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, αλλά γίνεται τρόπος ζωής. Η ανοιχτή επικοινωνία, η εμπιστοσύνη και η έγκαιρη παρέμβαση μπορούν να προλάβουν καταστάσεις πριν γίνουν ανεξέλεγκτες. Όταν ένα παιδί ξέρει ότι μπορεί να μιλήσει χωρίς να φοβηθεί ή να κριθεί, έχει ήδη κάνει το πρώτο βήμα προς τη λύση. Το ωρολόγιο πρόγραμμα προσαρμόζεται ώστε να ενσωματωθούν:

Συζητήσεις και βιωματικά εργαστήρια για τη σχολική βία

Προβολές ταινιών και ντοκιμαντέρ με σχετική θεματολογία

Βιβλιοπαρουσιάσεις και αναγνώσεις λογοτεχνικών κειμένων

Εικαστικά και θεατρικά δρώμενα

Διαδραστικές ομιλίες με ειδικούς (ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς)

