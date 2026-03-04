Ο πρωθυπουργός θα τοποθετηθεί επί του νομοσχεδίου αλλά αναμένεται να αναφερθεί και στις τρέχουσες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Εν μέσω συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει σήμερα στη Βουλή, κατά τη συζήτηση για το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο «Ορισμός εκλογικής περιφέρειας Απόδημου Ελληνισμού - Διευκόλυνση άσκησης εκλογικού δικαιώματος εκλογέων εκτός επικράτειας μέσω επιστολικής ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές».

Παρακολουθήστε live τη συζήτηση για την επιστολικη ψήφο στη Βουλή:

Στις 13.30 ο πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση για την επανέναρξη λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας στο Αρσάκειο Μέγαρο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών αποκατάστασης και συντήρησής του.