«Έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας... Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με τη μοίρα εκατομμυρίων», δήλωσε ο Σάντσεθ σε τηλεοπτικό διάγγελμά του προς τον ισπανικό λαό.

Την απάντησή του στις απειλές του προέδρου των ΗΠΑ έδωσε σήμερα ο Πέδρο Σάντσεθ, δηλώνοντας την αντίθεσή του στον πόλεμο και σε αυτό που χαρακτήρισε «κατάρρευση του διεθνούς δικαίου».

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα διάρκειας δέκα λεπτών, ο ισπανός πρόεδρος αναφέρθηκε στους πολέμους στην Ουκρανία και τη Γάζα, καθώς και στον Πόλεμο του Ιράκ πριν από περισσότερα από 20 χρόνια, και δήλωσε ότι «η θέση της κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τρεις λέξεις: Όχι στον πόλεμο».

Υπενθυμίζεται πως ο Τραμπ απείλησε να επιβάλει πλήρες εμπορικό εμπάργκο στην Ισπανία ως απάντηση στην άρνηση της Μαδρίτης να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν τις κοινές βάσεις στο Μορόν και τη Ρότα για πλήγματα κατά του Ιράν.

«Η Ισπανία φέρθηκε απαίσια», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στον Λευκό Οίκο. «Θα διακόψουμε κάθε εμπορική συναλλαγή με την Ισπανία. Δεν θέλουμε να έχουμε καμία σχέση με την Ισπανία», πρόσθεσε.

Ο Μερτς δήλωσε αργότερα ότι είπε πολύ ξεκάθαρα στον Τραμπ ότι δεν μπορεί να συνάψει ξεχωριστή συμφωνία με τη Γερμανία ή με ολόκληρη την Ευρώπη - αλλά όχι με την Ισπανία.

Στο τηλεοπτικό του διάγγελμα από την πρωθυπουργική κατοικία στη Λα Μονκλόα, ο Σάντσεθ τόνισε ότι μία «παρανομία» δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί με μία άλλη.

Μίλησε για την «καταστροφή» του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δύο ημέρες αφού είχε απευθύνει έκκληση και στις δύο πλευρές να απομακρυνθούν από τη σύγκρουση και να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο.

{https://www.youtube.com/watch?v=DIMMvsxYv-s}