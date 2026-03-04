Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το πολιτικό και ιστορικό περιεχόμενο του βιβλίου, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Οι Εκδόσεις Gutenberg διοργανώνουν εκδήλωση παρουσίασης του βιβλίου Ιθάκη του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, το Σάββατο 7 Μαρτίου στην Εύξεινος Λέσχη Κοζάνης – Στέγη Ποντιακού Πολιτισμού. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στη διεύθυνση Φιλίππου Β΄ 30, στην Κοζάνη, με ώρα προσέλευσης στις 18:30 και έναρξη στις 19:00.

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί συζήτηση για το πολιτικό και ιστορικό περιεχόμενο του βιβλίου, με τη συμμετοχή προσωπικοτήτων από τον χώρο της πολιτικής, της εκπαίδευσης και του πολιτισμού.

Συγκεκριμένα, θα τοποθετηθούν:

Σωκράτης Βατάλης, πολιτικός μηχανικός

Ευγενία Γάκη, εκπαιδευτικός

Θόδωρος Καρυπίδης, πρώην περιφερειάρχης και δημοσιογράφος

Θέμης Μουμουλίδης, σκηνοθέτης και συγγραφέας

Στέφανος Μπαλταγιάννης, διευθυντής ΕΣΥ

«Ιθάκη»: Ομιλία του Αλέξη Τσίπρα

Μετά τις παρεμβάσεις των ομιλητών, θα ακολουθήσει ομιλία του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος θα αναφερθεί στο περιεχόμενο του βιβλίου και στις πολιτικές και ιστορικές διαστάσεις που αυτό πραγματεύεται. Την παρουσίαση και τον συντονισμό της εκδήλωσης θα αναλάβει η Γεωργία Λοτσοπούλου.

Η εκδήλωση αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον του κοινού της περιοχής, καθώς το βιβλίο «Ιθάκη» επιχειρεί να καταγράψει σκέψεις, εμπειρίες και πολιτικά συμπεράσματα από μια κρίσιμη περίοδο της σύγχρονης ελληνικής πολιτικής ζωής.