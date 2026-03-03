Ο πόλεμος στο Ιράν έχει ανατρέψει τον προγραμματισμό της κυβέρνησης καθώς το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται διάφορα σενάρια για το πώς μπορεί να εξελιχθεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή.

Σενάρια κάνουν στελέχη του ΥΠΟΙΚ για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Στο τραπέζι έχει πέσει η παροχή νέου γύρου fuel pass σε περίπτωση που η τιμή του πετρελαίου σπάσει το φράγμα των 100 δολαρίων το βαρέλι.

Παράλληλα, παρόλο που μέχρι και χτες ήταν εκτός συζήτησης, η κυβέρνηση επεξεργάζεται σενάριο παροχής έκτακτου δώρου ιδίως σε περίπτωση που η ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή δημιουργήσει αλυσιδωτές αυξήσεις σε βασικά προϊόντα.

Όπως αναφέρεραμε και νωρίτερα, στελέχη του υπουργείου Οικονομικών δηλώνουν ότι μία τέτοια απόφαση απέχει αρκετά καθώς θα εξαρτηθεί από την διάρκεια της έντασης της κρίσης αλλά και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Από την άλλη, τα σενάρια είναι έτοιμα και οι μηχανισμοί παρέμβασης σχεδιασμένοι, σε περίπτωση που η πολεμική σύρραξη στο Ιράν λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, προκαλώντας μία νέα ενεργειακή κρίση, όπως συνέβη το 2022 με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Το κόστος των μέτρων που ενεργοποιήθηκαν τότε από την κυβέρνηση (Fuel Pass, Market Pass και νέες επιδοτήσεις στο ρεύμα) ξεπέρασε τα 850 εκατ. ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση φαίνεται πως η απόφαση δεν θα «κουμπώσει» με το Πάσχα καθώς για την απόφαση αυτή θα χρειαστεί χρόνος επομένως, εφόσον αποφασισθεί μία τέτοια παροχή, θα αφορά μεταγενέστερο από το Πάσχα χρόνο.