Πώς υπολογίζεται το Δώρο Πάσχα.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Πάσχα στους χιλιάδες εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα. Για το 2026, η ημερομηνία-ορόσημο είναι η Μεγάλη Τετάρτη, 8 Απριλίου, η οποία αποτελεί την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία οι εργοδότες οφείλουν να έχουν πιστώσει το ποσό στους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Παρά το γεγονός ότι η πληρωμή πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 8 Απριλίου, το χρονικό διάστημα που καλύπτει το Δώρο εκτείνεται από την 1η Ιανουαρίου έως και τις 30 Απριλίου. Αυτό σημαίνει πως το Δώρο προκαταβάλλεται με την παραδοχή ότι η εργασιακή σχέση θα συνεχιστεί αδιατάρακτα μέχρι το τέλος του μήνα.

Σε περίπτωση που υπάρξει αλλαγή (απόλυση, οικειοθελής αποχώρηση ή άδεια άνευ αποδοχών) μετά την πληρωμή αλλά πριν τις 30 Απριλίου, ο νόμος προβλέπει τη δυνατότητα επανυπολογισμού και συμψηφισμού των ποσών.

Παραδείγματα

Το Δώρο Πάσχα ισούται με μισό μηνιαίο μισθό για όσους εργάστηκαν ολόκληρο το τετράμηνο, ενώ στο τελικό ποσό προστίθεται πάντα η προσαύξηση του επιδόματος αδείας (συντελεστής 0,04166).

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα, τα μικτά ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

- Κατώτατος Μισθός (830€): Το συνολικό μικτό δώρο ανέρχεται στα 432,29€.

- Μισθός 1.000€: Ο εργαζόμενος θα λάβει 520,83€.

- Μισθός 1.500€: Το ποσό διαμορφώνεται στα 781,25€.

- Μισθός 2.000€: Το δώρο αγγίζει τα 1.041,66€.

Για όσους η εργασιακή σχέση δεν διήρκεσε ολόκληρο το διάστημα από 1/1 έως 30/4, καταβάλλεται αναλογία δώρου. Αυτή υπολογίζεται ως 1/15 του μισού μηνιαίου μισθού για κάθε 8 ημερολογιακές ημέρες διάρκειας της εργασιακής σχέσης.

Η καταβολή του Δώρου Πάσχα είναι υποχρεωτική και δεν επιτρέπεται καμία συμφωνία για τη μη καταβολή του. Οι εργοδότες που θα παραβούν την προθεσμία της Μεγάλης Τετάρτης έρχονται αντιμέτωποι με:

- Ποινικές κυρώσεις (διαδικασία αυτοφώρου).

- Πρόστιμα από την Επιθεώρηση Εργασίας μετά από καταγγελία των εργαζομένων ή των σωματείων.