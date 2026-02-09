«Με συγκινείς», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στη δημοσίευσή της.

Η Κατερίνα Καινούργιου διανύει πλέον τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της και με κάθε ευκαιρία μοιράζεται τη χαρά της και την ανυπομονησία της με τους διαδικτυακούς της φίλους και τους τηλεθεατές της μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα».

Ταυτόχρονα, η παρουσιάστρια, το πρωί της Δευτέρας 9 Φεβρουαρίου, αποκάλυψε πως θα σταματήσει προσωρινά από την εκπομπή λίγο πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας έκανε μία ξεχωριστή ανάρτηση με ένα δώρο που δέχτηκε από την Μαρία Ηλιάκη: ένα παιδικό φορμάκι για την κόρη της με κεντημένο το μήνυμα «Katken’s forever girl».

Η μέλλουσα μαμά, δημοσίευσε το στιγμιότυπο στον προσωπικό της λογαριασμό στα social media γράφοντας στη λεζάντα: «Με συγκινείς».