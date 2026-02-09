Ο Gio Kay μετά την αποχώρησή του από το Survivor επιστρέφει στην τηλεόραση, στο J2US.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το πρωινό» βρέθηκε το πρωί της Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου ο πρώην παίκτης του Survivor, Gio Kay, όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Γιώργο Λιάγκα.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ωστόσο, ο Γιώργος Λιάγκας, αποκάλυψε ότι ο Gio Καραντώνης μετά από τη συμμετοχή του στο τηλεοπτικό ριάλιτι του ΣΚΑΙ, επιστρέφει στην μικρή οθόνη για να συνεργαστεί με τον Νίκο Κοκλώνη στο J2US.

Ο ίδιος, φάνηκε ιδιαίτερα φειδωλός καθώς δεν ήθελε να αποκαλύψει λεπτομέρειες στον αέρα της εκπομπής, ωστόσο από την πλευρά του ο Γιώργος Λιάγκας, κάλεσε τον παραγωγό και παρουσιαστή του show για να επιβεβαιώσει την είδηση και να διευρκινήσει την τραγουδίστρια με την οποία θα είναι ζευγάρι ο Gio Kay.

«Εσύ τραγουδάς καλά;», ρώτησε αρχικά ο Γιώργος Λιάγκας τον πρώην παίκτη του ριάλιτι επιβίωσης για να συνεχίσει:

«Γι’ αυτό θα πας στο J2US από ότι καταλαβαίνω;».

Τότε, ο Gio Kay με χαμόγελο απάντησε: «Έχω μιλήσει με τον κύριο Κοκλώνη, μου φάνηκε ωραίος άνθρωπος. Μου χάρισε την ιδέα και το είδα σαν ωραίο πάρτι. Μου είπε (με ποια θα τραγουδήσει), είναι γυναίκα. Δεν ξέρω αν μπορώ να το πω… Εσύ που το ξέρεις, πες το εσύ..», τόνισε ο ελληνοαμερικάνος.

Με αφορμή ωστόσο τη συζήτηση, ο παρουσιαστής και δημοσιογράφος κάλεσε τον Νίκο Κοκλώνη, όπου και τον ρώτησε αν στο πλευρό του Gio Kay θα βρίσκεται επί σκηνής η Αγγελική Ηλιάδη:

«Έλα, είσαι μελλοντολόγος; Μπορεί κι εμείς αυτό να έχουμε σκεφτεί», είπε ο παραγωγός και ο Γιώργος Λιάγκας, έκλεισε το τηλέφωνο σχολιάζοντας:

«Ωραίος τύπος είναι αυτός, μπράβο! Σε αφήνω βγάλαμε την είδηση».

Στο απόσπασμα μετά από το 12ο λεπτό:

