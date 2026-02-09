Η ανάκληση γίνεται επειδή τα συγκεκριμένα έργα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση κλεισίματος του προγράμματος 2014-2020, είτε λόγω καθυστερήσεων είτε λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών.

Την ανάκληση της ένταξης 32 έργων που είχαν εγκριθεί και ενταχθεί στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και ειδικότερα στο πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» αποφάσισε το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.

Η ανάκληση γίνεται επειδή τα συγκεκριμένα έργα δεν μπορούν να συμπεριληφθούν στην τελική έκθεση κλεισίματος του προγράμματος 2014-2020, είτε λόγω καθυστερήσεων είτε λόγω μη ολοκλήρωσης των απαιτούμενων διαδικασιών. Τονίζεται όμως ότι τα έργα θα επανεξεταστούν με στόχο να μεταφερθούν και να χρηματοδοτηθούν από το νέο πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή» 2021-2027, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

Τα έργα που επηρεάζονται αφορούν κυρίως τη διαχείριση απορριμμάτων, τη διαχείριση βιοαποβλήτων, την ύδρευση, την αποχέτευση και την περιβαλλοντική αναβάθμιση δημοσίων υποδομών σε ολόκληρη τη χώρα. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η μονάδα μηχανικής διαλογής και κομποστοποίησης στον ΧΥΤΑ του Δήμου Χερσονήσου, η ολοκληρωμένη διαχείριση αστικών αποβλήτων στη νήσο Ύδρα, οι μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στη Δράμα, στη Μαγνησία, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Δυτική Αχαΐα και στην Κέρκυρα, καθώς και έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε Άνδρο, Τήνο, Λευκάδα, Ναύπακτο και Αγρίνιο.

Στην ίδια απόφαση περιλαμβάνονται και παρεμβάσεις περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης, όπως η βιοκλιματική αναβάθμιση του Ξενία Σπάρτης, η ενεργειακή αναβάθμιση και ανάδειξη δημοτικού κτιρίου στην Ιερισσό, αλλά και η ανάπλαση και αξιοποίηση του παλαιού λατομείου Ράικου στο Πεντελικό Όρος. Πρόκειται για έργα που είχαν στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την ανάδειξη δημόσιων χώρων και κτιρίων.

Παράλληλα, σημαντικός αριθμός έργων αφορά την ύδρευση και την αποχέτευση. Ανάμεσά τους βρίσκονται το δίκτυο αποχέτευσης Ασσου–Λεχαίου–Βόχας, έργα ενίσχυσης και βελτίωσης υδροδότησης στη Δημοτική Ενότητα Ξυλοκάστρου, τα εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης της ΔΕΥΑ Λουτρακίου–Αγίων Θεοδώρων, η βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στον Δήμο Λοκρών, η κατασκευή φράγματος Συμβόλων και η ενίσχυση του υδρευτικού δικτύου στον ορεινό όγκο του Δήμου Κομοτηνής, καθώς και έργα ύδρευσης στον Δήμο Παγγαίου και στη Νέα Προποντίδα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν τα λεγόμενα «ολιστικά συστήματα παρακολούθησης και διαχείρισης δικτύων ύδρευσης», τα οποία αφορούν τους δήμους Χερσονήσου, Ιωαννίνων, Λαμίας, Σαρωνικού, Καβάλας, Αλμωπίας και Μαρκοπούλου Μεσογαίας. Τα εν λόγω έργα είχαν στόχο τον εκσυγχρονισμό των δικτύων νερού μέσω ψηφιακών συστημάτων ελέγχου, ώστε να περιορίζονται οι απώλειες και να βελτιώνεται η ποιότητα των υπηρεσιών προς τους πολίτες.