Η πρόβλεψη για τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμεων χρεών είναι έως και 48 δόσεις.

Ένα νέο πλαίσιο ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς την εφορία, με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε τέσσερα έτη, επεξεργάζεται η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής για τον περιορισμό του διογκούμενου ιδιωτικού χρέους προς το Δημόσιο.

Σήμερα, οι επιλογές που έχουν στη διάθεσή τους οι φορολογούμενοι για τη ρύθμιση των οφειλών τους προς την ΑΑΔΕ περιλαμβάνουν την πάγια ρύθμιση, τον εξωδικαστικό μηχανισμό, καθώς και νέες ψηφιακές λύσεις που αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία εντός του 2026. Η πάγια ρύθμιση προβλέπει έως 12 ή 24 δόσεις για τακτικές οφειλές, όπως ο ΦΠΑ, ο φόρος εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ, ενώ για έκτακτες οφειλές, όπως φόρους κληρονομιάς ή χρέη που προκύπτουν μετά από φορολογικό έλεγχο, παρέχεται δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 48 δόσεις. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 4,34% για τις 12 δόσεις και στο 5,84% για τις 24 δόσεις, με ελάχιστη μηνιαία καταβολή τα 30 ευρώ, ενώ η διαδικασία γίνεται εξ ολοκλήρου ψηφιακά μέσω της σχετικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ.

Το νέο σχήμα που βρίσκεται υπό σχεδιασμό αφορά αποκλειστικά παλαιά ληξιπρόθεσμα χρέη και προβλέπει τη ρύθμισή τους σε έως 48 δόσεις, χωρίς να καλύπτει οφειλές που θα δημιουργηθούν στο μέλλον. Η ρύθμιση αυτή συνδέεται άμεσα με το νέο σύστημα ελέγχων και είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών που προετοιμάζει η ΑΑΔΕ, το οποίο θα βασίζεται και σε εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης για τη στοχευμένη παρακολούθηση της συμπεριφοράς των οφειλετών.

Η ένταξη στο νέο καθεστώς θα προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένων κριτηρίων, τα οποία θα καθοριστούν από κοινού από το υπουργείο Οικονομικών και την ΑΑΔΕ. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίζει το ιστορικό συνέπειας των φορολογουμένων, καθώς θα αποκλείονται όσοι στο παρελθόν εντάσσονταν σε ρυθμίσεις χωρίς πρόθεση τήρησής τους, επιδιώκοντας μόνο την προσωρινή εξασφ άλιση φορολογικής ενημερότητας.

Εξόφληση ληξιπρόθεσμων χρεών έως και 48 δόσεις

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, όλα τα παλαιά χρέη θα μπορούν να εξοφληθούν σε έως 48 δόσεις, υπό αυστηρούς όρους και δικλίδες ασφαλείας, ώστε να αποφευχθούν τα προβλήματα και οι στρεβλώσεις που παρατηρήθηκαν σε προηγούμενες αντίστοιχες παρεμβάσεις.

Την ίδια στιγμή, τα στοιχεία της ΑΑΔΕ αποτυπώνουν τη συνεχιζόμενη αύξηση του συνολικού ληξιπρόθεσμου υπολοίπου. Όπως προκύπτει από το Tax Administration Monitor, το ποσό ανήλθε σε 111,9 δισ. ευρώ τον Σεπτέμβριο και αυξήθηκε περαιτέρω σε 112,5 δισ. ευρώ τον Οκτώβριο. Στα ποσά αυτά δεν περιλαμβάνεται μία ακραία λανθασμένη οφειλή ΦΠΑ ύψους περίπου 2,4 δισ. ευρώ, η οποία παραμένει εκτός των μετρήσεων εδώ και μήνες.

Παρά το νέο αυτό υψηλό στο ύψος των οφειλών, ο αριθμός των οφειλετών ακολουθεί αντίθετη πορεία. Τα φυσικά και νομικά πρόσωπα με ληξιπρόθεσμα χρέη μειώθηκαν σε 3.928.883 τον Σεπτέμβριο και σε 3.896.032 τον Οκτώβριο. Σε ετήσια βάση, η μείωση διαμορφώνεται στο 1,1% και 0,8% αντίστοιχα σε σχέση με τους ίδιους μήνες του 2024, στοιχείο που δείχνει ότι λιγότεροι φορολογούμενοι καθυστερούν τις υποχρεώσεις τους, αλλά με υψηλότερα κατά μέσο όρο ποσά οφειλής.

Παράλληλα, εντός της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε εξέλιξη συζήτηση για τον επανακαθορισμό του πλαισίου που αφορά τα ανεπίδεκτα είσπραξης ποσά, με στόχο τη θέσπιση σαφών και αυστηρών κριτηρίων, ώστε οφειλές που δεν πρόκειται ποτέ να εισπραχθούν να διαγράφονται οριστικά. Σήμερα, ως ανεπίδεκτα είσπραξης χαρακτηρίζονται χρέη ύψους 27,3 δισ. ευρώ, που αφορούν μεταξύ άλλων εταιρείες-«φαντάσματα», πτωχευμένες επιχειρήσεις ή εξαιρετικά παλαιές απαιτήσεις. Με βάση αυτά τα δεδομένα, το «πραγματικό» ληξιπρόθεσμο χρέος που θεωρητικά μπορεί να εισπραχθεί εκτιμάται σε περίπου 85,2 δισ. ευρώ.