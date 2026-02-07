Γιατί ο Αλέξης επικεντρώνει στη σημασία να είναι απολύτως έτοιμος όταν «πατήσει το κουμπί» της ανακοίνωσης.

Ένα... φάντασμα και ένα ερώτημα πλανώνται πάνω από την κεντροαριστερά και το πολιτικό σκηνικό της χώρας: Πότε ο Αλέξης Τσίπρας θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα; Μετά το Πάσχα ή τον Σεπτέμβριο;

Το ενδιαφέρον είναι μεγάλο από τον προοδευτικό κόσμο που αναζητά πολιτική έκφραση με κυβερνητική προοπτική, αλλά και από τα υπόλοιπα κόμματα: Το Μαξίμου γνωρίζει πως δεν θα μπορεί πλέον να επιλέγει τον αντίπαλο που θέλει γιατί θα είναι εύκολος, το ΠΑΣΟΚ ενδέχεται να ζοριστεί πάρα πολύ μετά το Συνέδριό του, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ πολύ πιθανόν δεν θα έχει κανένα λόγο ύπαρξης. Το πολιτικό σκηνικό θα αλλάξει ριζικά, πολύ περισσότερο που σε σύντομο σχετικά χρονικό διάστημα θα ανακοινωθεί και επισήμως το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει ακόμα την απάντηση στο ερώτημα «μετά το Πάσχα ή τον Σεπτέμβριο» η ανακοίνωση της ίδρυσης νέου κόμματος. Εκείνο στο οποίο δίνει προτεραιότητα είναι να είναι απολύτως έτοιμος όταν «πατήσει το κουμπί» της ανακοίνωσης. Πρωτίστως να έχει έτοιμο το μεγαλύτερο μέρος της πολιτικής πλατφόρμας και του προγράμματος του νέου κόμματος, να έχουν δημιουργηθεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας επιτροπές πρωτοβουλίας για το νέο κόμμα, αλλά να έχουν επιλεγεί και τα πρώτα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τον ηγετικό πυρήνα. Πρόσωπα από την κοινωνία, τον ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, τη Νέα Αριστερά, ανένταχτα και απογοητευμένα στελέχη του χώρου, κυρίως δε νέοι άνθρωποι. Η κατάσταση στο χώρο της κεντροαριστεράς και των τωρινών κομμάτων της (ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά κοκ), όπως και η αυτοτοποθέτηση της Μαρίας Καρυστιανού στην αντι-πολιτική και το χώρο δεξιά της ΝΔ, παρέχουν στον πρωθυπουργό την πολυτέλεια του χρόνου, όχι όμως και η ανάγκη για ύπαρξη πειστικής εναλλακτικής κυβερνητικής λύσης από προοδευτική σκοπιά.

Ο στόχος της οδού Αμαλίας η Διακήρυξη του νέου κόμματος από την Επιτροπή του Γιώργου Σιακαντάρη να είναι έτοιμη τον Απρίλιο, πριν το Πάσχα, προϊδεάζει πως η ανακοίνωση του νέου κόμματος θα πραγματοποιηθεί τον Μάιο. Πολύ περισσότερο που σε λίγες εβδομάδες θα έχει ολοκληρωθεί και ο κύκλος των παρουσιάσεων της «Ιθάκης» στις μεγαλύτερες πόλεις της χώρας. Κατά τη γνώμη του υπογράφοντος όλα δείχνουν πως ο Μάιος κερδίζει μεγάλο έδαφος από τον Σεπτέμβριο, αρκεί να υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις που έχει θέσει ο Αλέξης Τσίπρας προκειμένου να πατήσει το κουμπί για την ίδρυση του νέου κόμματος.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεν ανησυχεί για τις δημοσκοπήσεις καθώς σήμερα αυτές μετρούν απλώς τη... σκιά του, μετρούν τη φήμη ότι θα ιδρύσει κόμμα χωρίς να το έχει ανακοινώσει, χωρίς να έχει παρουσιάσει την ηγετική ομάδα και, κυρίως, χωρίς να έχει ξεκινήσει την προγραμματική και την καθημερινή αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Κοινή δε είναι η πεποίθηση πως ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι ο μόνος που θα ανεβαίνει δημοσκοπικά μετά την ίδρυση του νέου κόμματος, εν αντιθέσει με τους υπόλοιπους: Η Μαρία Καρυστιανού, πχ, παρά το πολύ υψηλό ποσοστό που συγκεντρώνει είναι φανερό πως από την ημέρα που έκανε γνωστό ότι θα ιδρύσει κόμμα τα ποσοστά της φθίνουν.