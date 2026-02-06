Νέα πορεία σε νέα δισκογραφική εταιρία.

Η Άννα Βίσση προχωρά σε σημαντικές αλλαγές στην καριέρα της, επιλέγοντας να συνεχίσει την πορεία της σε νέα δισκογραφική εταιρία. Αποχωρεί από την Panik Records, διατηρώντας άριστες σχέσεις με την εταιρεία, και ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο μέσω της DNA Productions, την οποία συνίδρυσε μαζί με τη Δήμητρα Κούστα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Buongiorno, η απόλυτη ελληνίδα σταρ, ετοιμάζεται για ανανέωση και αλλαγές στην καριέρα της, μεταφέροντας τη μουσική της παρουσία από το «Hotel Ermou» στο «Αθηνών Αρένα», χώρο που απέκτησε ο Γιάννης Κούστας για τις εμφανίσεις της την επόμενη σεζόν.

Τα επόμενα τραγούδια της αναμένεται να κυκλοφορήσουν μέσω της DNA Productions, η οποία έχει ήδη αναλάβει τα δύο τελευταία της βίντεο κλιπ.

