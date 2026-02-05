Οι ρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο απλοποίησης διαδικασιών, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση συναλλαγών και τη μείωση του διοικητικού βάρους για πολίτες και επιχειρήσεις.

Στην άρση χρόνιων εμποδίων και στη διευκόλυνση σημαντικών οικονομικών πράξεων στοχεύουν παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στη βάση του σχεδίου νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας.

Μεταξύ των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση κληρονομιαίου ακινήτου, λύνοντας ένα πρόβλημα που έως σήμερα μπλόκαρε την αξιοποίηση περιουσιών, καθώς όσοι αδυνατούσαν να καταβάλουν τον φόρο δεν μπορούσαν να εκποιήσουν το ακίνητο. Με το νέο πλαίσιο, ο φόρος θα μπορεί να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της μεταβίβασης.

Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος, το οποίο θα καθορίζεται από την Αρχή με βάση το ύψος της οφειλής και το ποσό που προκύπτει από τη μεταβίβαση, θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ από τον συμβολαιογράφο.

Ακολουθούν τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων στην πράξη:

