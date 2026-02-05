Στην άρση χρόνιων εμποδίων και στη διευκόλυνση σημαντικών οικονομικών πράξεων στοχεύουν παρεμβάσεις που εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο στη βάση του σχεδίου νόμου για τη μείωση της γραφειοκρατίας.
Μεταξύ των ρυθμίσεων περιλαμβάνεται η δυνατότητα πληρωμής του φόρου κληρονομίας κατά τη μεταβίβαση κληρονομιαίου ακινήτου, λύνοντας ένα πρόβλημα που έως σήμερα μπλόκαρε την αξιοποίηση περιουσιών, καθώς όσοι αδυνατούσαν να καταβάλουν τον φόρο δεν μπορούσαν να εκποιήσουν το ακίνητο. Με το νέο πλαίσιο, ο φόρος θα μπορεί να εξοφλείται απευθείας από το τίμημα της μεταβίβασης.
Παράλληλα, προβλέπεται η δυνατότητα της ΑΑΔΕ να απελευθερώνει οριστικά τη μεταβίβαση κατασχεμένων ακινήτων, υπό την προϋπόθεση ότι μέρος του τιμήματος, το οποίο θα καθορίζεται από την Αρχή με βάση το ύψος της οφειλής και το ποσό που προκύπτει από τη μεταβίβαση, θα παρακρατείται και θα αποδίδεται στην ΑΑΔΕ από τον συμβολαιογράφο.
Οι ρυθμίσεις εντάσσονται σε ένα ευρύτερο σχέδιο απλοποίησης διαδικασιών, με στόχο την ταχύτερη ολοκλήρωση συναλλαγών και τη μείωση του διοικητικού βάρους για πολίτες και επιχειρήσεις.
Ακολουθούν τέσσερα ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων στην πράξη:
- Κληρονόμος διαμερίσματος στο κέντρο της Αθήνας, που μέχρι σήμερα δεν μπορούσε να το πουλήσει λόγω αδυναμίας πληρωμής του φόρου κληρονομίας, θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ολοκληρώσει τη μεταβίβαση και ο φόρος να παρακρατηθεί και να αποδοθεί στο Δημόσιο απευθείας από το τίμημα της πώλησης.
- Οφειλέτης της Εφορίας με κατασχεμένο ακίνητο θα μπορεί να προχωρήσει σε μεταβίβαση, καθώς η ΑΑΔΕ θα απελευθερώνει τη συναλλαγή, παρακρατώντας μέρος του τιμήματος που αντιστοιχεί στην οφειλή, χωρίς να ακυρώνεται συνολικά η πράξη.
- Πολίτης που κληρονόμησε αγροτεμάχιο χαμηλής εμπορικής αξίας και αδυνατούσε να καλύψει άμεσα τον φόρο, θα μπορεί να το εκποιήσει ώστε το Δημόσιο να εισπράξει τον φόρο και ο ίδιος να αποκτήσει ρευστότητα.
- Επιχείρηση που αποκτά ακίνητο από φυσικό πρόσωπο με φορολογικές οφειλές, θα μπορεί να ολοκληρώσει τη συναλλαγή χωρίς μακροχρόνιες διοικητικές καθυστερήσεις, καθώς το Δημόσιο θα διασφαλίζει την είσπραξη μέρους της οφειλής μέσω της παρακράτησης του τιμήματος.