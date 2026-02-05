Με λάθος τρόπο φαίνεται να έχουν υπολογιστεί οι συντάξεις χηρείας από το 2016 έως σήμερα. Υπολογίζεται πως, οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας αυτών των περιπτώσεων, έχουν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους, που κατά μέσο όρο, ανέρχονται στα 110 ευρώ το μήνα.

Λάθη στα καταβαλλόμενα ποσά που εισπράττουν, ως σύνταξη χηρείας, δεκάδες χιλιάδες συνταξιούχοι, διαπιστώνει το ΕΝΔΙΣΥ και με επιστολή του προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, ζητάει να διορθωθούν.

Το Ενιαίο Δίκτυο των Συνταξιούχων, αναφέρεται συγκεκριμένα στις περιπτώσεις εκείνων που ήταν ήδη συνταξιούχοι πριν από τη δημοσίευση του «νόμου Κατρούγκαλου» (ν.4387/16), δηλαδή πριν από τον Μάιο του 2016 και ο θάνατος υπήρξε από τις 13/5/16 και μετά έως και σήμερα. Περίπου 300.000 συνταξιούχοι απεβίωσαν μετά από τις 13/5/16 και οι συντάξεις χηρείας που έλαβαν οι επιζώντες σύζυγοί τους, έχουν υπολογιστεί με λάθος τρόπο! Ακριβέστερα, οι εν λόγω συντάξεις υπολογίστηκαν σε σχέση με την αναπροσαρμοσμένη – επανυπολογισμένη σύνταξη του θανόντος και όχι με βάση με το ποσό που εκείνος λάμβανε κατά τον χρόνο του θανάτου του.

Υπολογίζεται πως, οι δεκάδες χιλιάδες δικαιούχοι συντάξεων χηρείας αυτών των περιπτώσεων, έχουν σημαντικές απώλειες στο εισόδημά τους, που κατά μέσο όρο, ανέρχονται στα 110 ευρώ το μήνα. Ευθύνη της Κυβέρνησης και της Υπουργού Εργασίας, Νίκης Κεραμέως, είναι να διορθώσει άμεσα το συγκεκριμένο λάθος και να καταβάλλει τα ποσά που δικαιωματικά ανήκουν, στους δικαιούχους.

Το ΕΝΔΙΣΥ, στην επιστολή του, υπογραμμίζει ότι υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις, που έχουν εκδοθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο, επί του συγκεκριμένου θέματος και οι οποίες δικαιώνουν τους επιζώντες συζύγους.

Επειδή είναι ορατός ο κίνδυνος νέων δικαστικών διενέξεων το Δίκτυο καλεί την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εργασίας να επιληφθεί του θέματος.

Το πιο σημαντικό όμως είναι, πως οι δικαιούχοι των συντάξεων χηρείας, από αυτό το λάθος, έχουν υποστεί μείωση στο βιοτικό τους επίπεδο, ενώ δεν θα έπρεπε. Γι’ αυτό και επιβάλλεται άμεσα το υπουργείο Εργασίας και προσωπικά η αρμόδια Υπουργός, Νίκη Κεραμέως, να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία και να διορθώσει αυτό το καταφανέστατο λάθος.

Επισυνάπτεται ολόκληρη η επιστολή που απέστειλε το ΕΝΔΙΣΥ προς την Υπουργό Εργασίας, κ. Νίκη Κεραμέως και προς τον Διοικητή του e-ΕΦΚΑ, κ.Αλέξανδρο Βαρβέρη:

Επανειλημμένα, με πλείστες επιστολές μας, σας έχουμε καταστήσει γνωστό το μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει στις καταβαλλόμενες συντάξεις χηρείας, λόγω του εσφαλμένου τρόπου υπολογισμού του δικαιούμενου ποσοστού χηρείας εκ της σύνταξης που ελάμβανε ο/η αποβιώσας σύζυγός και ήδη συνταξιούχος κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016.

Συγκεκριμένα μέχρι και σήμερα τα αρμόδια όργανα του e-ΕΦΚΑ, για τους θανάτους των ήδη συνταξιούχων κατά τη δημοσίευση του ν.4387/2016, οι οποίοι απεβίωσαν κατόπιν της δημοσίευσης του εν λόγω νομοθετήματος, απονέμει συντάξεις χηρείας, τις οποίες κατά παράβαση του νόμου και ειδικότερα των όσων ορίζονται στη σχετική διάταξη του άρθρου 12 παρ.4, υποπαρ. Α του ν.4387/2016, υπολογίζει επί του ποσού που προκύπτει επί της αναπροσαρμοσμένης – επανυπολογισμένης σύνταξης του αποβιώσαντος και όχι επί του ποσού της σύνταξης που εκείνος ελάμβανε κατά τον χρόνο του θανάτου του. Τούτο το γεγονός έχει ως συνέπεια δεκάδες χιλιάδες επιζώντες σύζυγοι να λαμβάνουν σύνταξη χηρείας, η οποία είναι κατά πολύ χαμηλότερη και σε κάθε περίπτωση υπολείπεται ακόμα και του 70% της σύνταξης του θανόντος, με αποτέλεσμα να έχει ανατραπεί ουσιωδώς το επίπεδο ζωής αυτής της μεγάλης κατηγορίας των συνταξιούχων.

Τα Δικαστήρια, με αποφάσεις τους, έχουν διαπιστώσει την εν λόγω παρανομία και καλούν τη συνταξιοδοτική διοίκηση να αποκαταστήσει την οικονομική ζημία που έχει υποστεί ο/η συνταξιούχος λόγω θανάτου του συζύγου του /της. Παρά όμως τις δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα εκδοθείσες εκ του ανώτατου Δικαστηρίου, του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι οποίες είναι ήδη γνωστές στη διοίκηση του e-ΕΦΚΑ, οι συντάξεις συνεχίζουν και καταβάλλονται με το παραπάνω τρόπο, κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 12 & 14 του ν.4387/2016.

Ως εκ τούτου, Σας καλούμε, προς αποφυγή δικαστικών διενέξεων, οι οποίες και χρονοβόρες είναι αλλά και κοστοβόρες για τους συνταξιούχους, να ασκήσετε κάθε αρμοδιότητά σας, για την αποκατάσταση αυτής της τεράστιας αδικίας η οποία συνεχίζει μέχρι και σήμερα να πλήττει μια σημαντική μερίδα συνταξιούχων, ήτοι των περιπτώσεων εκείνων που ο/η θανών/ούσα σύζυγος ήταν συνταξιούχος ήδη πριν την έναρξη ισχύος του ν.4387/2016 ο δε θάνατος επήλθε μετά την έναρξη αυτή.

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι Δεκάδες χιλιάδες χήροι και τα τέκνα τους, λαμβάνουν σήμερα συντάξεις οι οποίες είναι κατά πολύ χαμηλότερες ακόμα κι από αυτές που ορίζει ο νόμος ότι πρέπει να καταβάλλονται. Η πολύπαθη και ευαίσθητη αυτή κατηγορία των συνταξιούχων της Χώρας μας, βρίσκεται σήμερα σε απόγνωση καθώς τα καταβαλλόμενα δεν επαρκούν για να τους διασφαλίσουν ένα στοιχειώδες βιοτικό επίπεδο.

Σας καλούμε να αναλογιστείτε πολύ σοβαρά όλα τα παραπάνω και να προχωρήσετε άμεσα στην αποκατάσταση αυτής της τεράστιας αδικίας.