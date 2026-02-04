Βαρομετρικό χαμηλό με βροχές και ανέμους βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης για τις επόμενες ημέρες.

Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, καθώς θα πηγαίνουμε προς τις απογευματινές και βραδινές ώρες θα ξεκινήσει μία επιδείνωση του καιρού. Περιμένουμε ένα κύμα κακοκαιρίας το οποίο έχει ξεκινήσει την πορεία του από την περιοχή της βόρειας Αφρικής. Θα επιδεινώσει τον καιρό πρώτα στα δυτικά και βόρεια από σήμερα και αύριο στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας μας.

Το βαρομετρικό χαμηλό που θα απασχολήσει τη χώρα μας, εκτός από τις βροχές και τις καταιγίδες, θα σηκώσει και αφρικανική σκόνη. Από το απόγευμα και το βράδυ αυτές οι συγκεντρώσεις της αφρικανικής σκόνης, θα αρχίσουν να μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να απασχολήσουν και τη χώρα μας. Οι συγκεντρώσεις θα είναι μεγάλες, ιδιαίτερα για τη δυτική, κεντρική και νότια χώρα. Την Παρασκευή καθώς θα απομακρύνεται αυτό το κύμα κακοκαιρίας, θα αρχίσει να απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη.

Μέσα στη νύχτα οι βροχές θα μετατοπίζονται πιο ανατολικά για να καταλήξουν την Πέμπτη προς τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Οι άνεμοι κυρίως μέσα στο Ιόνιο, θα ενισχυθούν, έως και 9 μποφόρ κοντά στο απόγευμα με το βράδυ. Αυτός ο άνεμος θα ευνοήσει την μεταφορά αφρικανικής σκόνης στη χώρα. Στην πλευρά του Αιγαίου οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 7 μποφόρ, ενώ την αυριανή ημέρα θα δούμε εντάσεις των βοριάδων ακόμα και στα επίπεδα θυέλλης.

Ο καιρός έχει μαλακώσει και ανεβαίνει η θερμοκρασία ενώ αυξημένη είναι και η σχετική υγρασία. Αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 17 βαθμούς στα νότια και κεντρικά τμήματα ενώ στα βόρεια θα κυμανθεί σε πιο χαμηλά επίπεδα, στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική, μέσα στη νύχτα θα πυκνώσουν σημαντικά οι νεφικοί σχηματισμοί με αποτέλεσμα στην αλλαγή της ημέρας να ξεκινήσουν και κάποιες βροχές. Λασποβροχές θα συναντήσουμε την Πέμπτη. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε ομίχλες και περιορισμένη ορατότητα. Οι βροχές θα είναι λίγες και αναμένονται από το απόγευμα και στη συνέχεια. Οι άνεμοι έως και 6 μποφόρ και ο υδράργυρος έως και 14 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Η αυριανή ημέρα θα είναι μία ημέρα κακοκαιρίας. Μία τυπική, συνηθισμένη για την εποχή κακοκαιρία. Θα δώσει και πάλι αρκετές βροχές, πιο πολλές στη δυτική - βορειοδυτική χώρα. Στο τελείωμά της η ημέρα θα δώσει μεγάλο όγκο νερού στο ανατολικό Αιγαίο και τα ανατολικά βορειοηπειρωτικά. Κατά τόπους θα συναντήσουμε γενικά στις περισσότερες περιοχές καταιγίδες κοντά σε θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Αυτό το κύμα κακοκαιρίας σηκώνει και αφρικανική σκόνη, άρα οι βροχές θα έχουν των χαρακτήρα λασποβροχής. Οι βοριάδες θα είναι δυνατοί την Πέμπτη, κυρίως προς την πλευρά του Αιγαίου. Ο υδράργυρος στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Την Παρασκευή, περνάει αυτό το κύμα κακοκαιρίας, ακολουθεί όμως ένα δεύτερο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο θα δώσει βροχές, κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα, πρώτα στη δυτική χώρα και αργότερα προς τα κεντρικά, τα βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Το Σάββατο, θα πάμε σε μια πιο ομαλή καιρική κατάσταση. Επιμένουν οι νοτιάδες οι οποίοι θα ενισχυθούν και θα οδηγήσουν τον υδράργυρο στη βόρεια Κρήτη κοντά στους 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

Η Κυριακή, θα είναι μία ανάλογη ημέρα και ξεκινάει νέα επιδείνωση από απόγευμα - βράδυ και τη νέα εβδομάδα μας πλησιάζει ένα νέο βαρομετρικό χαμηλό, το οποίο θα δώσει και πάλι αρκετές βροχές και σιγά σιγά θα αρχίσει να ρίχνει τη θερμοκρασία για να πάμε σε πιο φυσιολογικές για την εποχή θερμοκρασιακές τιμές. Θα δούμε και κάποια χιόνια στα βουνά μας.

