Ξεκινάει νέα κακοκαιρία από τα δυτικά σήμερα, η οποία θα επηρεάσει και στην Αττική από σήμερα το βράδυ και κυρίως αύριο Πέμπτη.

Μετεωρολόγοι με προγνώσεις τους κάνουν αναφορά για την κακοκαιρία που έρχεται από σήμερα, από τα δυτικά. Όσον αφορά την Αττική αναμένονται βροχές σήμερα από το απόγευμα ενώ από αύριο αναμένονται και τα πιο έντονα φαινόμενα.

Σύμφωνα με την μετεωρολόγο της ΕΡΤ, Αναστασία Τυράσκη, στην Αττική, η ημέρα έχει ξεκινήσει με ηλιοφάνεια αλλά προς το βράδυ θα έχουμε κάποιες ασθενείς βροχές. Η επιδείνωση θα αρχίσει και στην Αττική από σήμερα αργά το βράδυ. Οι άνεμοι έως και 5 μποφόρ και η θερμοκρασία έως και 17 βαθμούς Κελσίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5y6ua43r5d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η ΕΜΥ προβλέπει αραιές νεφώσεις που το μεσημέρι θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν ασθενείς τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι από 3 έως 5 μποφόρ ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί 8 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Με την σειρά του ο μετεωρολόγος του Action24, Δημήτρης Παπαϊωάννου ανέφερε πως από το απόγευμα οι συννεφιές θα αυξηθούν στην Αττική. Προς τα ξημερώματα της Πέμπτη αλλά και κατά την διάρκεια της αυριανής ημέρας αναμένονται βροχές και καταιγίδες.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg5xc8i0vuz5?integrationId=40599y14juihe6ly}