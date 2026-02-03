Η Δικηγορική Εταιρεία «ΑΝΝΑ Α. ΚΟΡΑΚΗ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», δύναται να αποτελέσει έναν πολύτιμο νομικό σύμβουλο σε υποθέσεις Διαγραφής – Ρύθμισης Οφειλών, από την πρώτη στιγμή καθυστέρησης αποπληρωμής ενός δανείου έως και την αποτροπή κατασχέσεων σε βάρος της ακίνητης περιουσίας κάθε οφειλέτη.

Η καθυστέρηση στην εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεων, αποτελεί ένα συχνό φαινόμενο στη σύγχρονη ελληνική οικονομική πραγματικότητα, για πολλούς οφειλέτες.

Οι πρώτοι μήνες καθυστέρησης

Η καθυστέρηση, για περίοδο μικρότερη των τριών μηνών μπορεί να μην ταυτίζεται αυτομάτως με την επέλευση άμεσων έννομων συνεπειών, ωστόσο ενεργοποιεί μια σειρά συμβατικών και νομικών διαδικασιών από την πλευρά των Funds, η εξέλιξη των οποίων έχει καθοριστική σημασία για τη συνολική έννομη θέση του δανειολήπτη.

Η μη εμπρόθεσμη καταβολή ακόμη και μίας δόσης συνιστά, από νομικής απόψεως, υπερημερία κατά την έννοια της δανειακής σύμβασης.

Παρά ταύτα, ο ουσιαστικός νομικός κίνδυνος δεν εκδηλώνεται στο αρχικό αυτό στάδιο, αλλά συνδέεται με τη διάρκεια της καθυστέρησης πληρωμής δόσης πέραν των (3) τριών μηνών.

Διαχείριση της καθυστέρησης από τα Funds

Κατά το αρχικό χρονικό διάστημα, η διαχείριση της καθυστερούμενης οφειλής πραγματοποιείται από τα Funds, συνήθως μέσω ελαστικών διαδικασιών επικοινωνίας και διερεύνησης λύσεων, στο πλαίσιο των κανόνων δεοντολογίας και των εσωτερικών πολιτικών των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.

Ταυτόχρονα όμως ακόμα και από την καθυστέρηση μιας δόσης, ξεκινάει μια ευρύτερη διαδικασία αξιολόγησης της οφειλής και του οικονομικού προφίλ του οφειλέτη.

Για παράδειγμα από τα αρμόδια κλιμάκια ελέγχεται αν το δάνειο που βρίσκεται σε καθυστέρηση είναι εξασφαλισμένο με προσημείωση υποθήκης, το είδος του προσημειωμένου ακινήτου ή αν ο οφειλέτης έχει λοιπή ακίνητη περιουσία, δηλαδή αξιολογούνται οι παράγοντες, βάσει των οποίων θα κριθούν οι μελλοντικές ενέργειες κατά του οφειλέτη (π.χ. επιβολή κατάσχεσης).

Καθυστέρηση πληρωμής δόσης πέραν των 3 μηνών

Η νομική σημασία της καθυστέρησης μεταβάλλεται ουσιωδώς όταν αυτή αποκτά μόνιμο χαρακτήρα (καθυστέρηση μεγαλύτερη των 3 μηνών).

Σε αυτή την περίπτωση, τα Funds όπως και κάθε πιστωτής, θα ασκήσουν άμεσα τα συμβατικά τους δικαιώματα, ξεκινώντας από την καταγγελία της δανειακής σύμβασης και προχωρώντας στην έκδοση Διαταγής πληρωμής, στην επίδοση αυτής και καταλήγοντας σε σύντομο χρόνο ακόμα και στην κατάσχεση της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη.

Από το σημείο της καταγγελίας και εφεξής, η έννομη θέση του δανειολήπτη επηρεάζεται ουσιωδώς.

Η σημασία του σταδίου πριν την καταγγελία

Ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα του οφειλέτη έχει το χρονικό στάδιο πριν από την καταγγελία της σύμβασης.

Σε αυτό το στάδιο, η έγκαιρη και πλήρης ενημέρωση ως προς το συνολικό ύψος της οφειλής, συμπεριλαμβανομένων κεφαλαίου, τόκων και εξόδων, μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην αποφυγή μελλοντικών επιβαρύνσεων.

Η έγκαιρη αποτύπωση της πραγματικής οφειλής επιτρέπει την αποφυγή εξόδων που συνδέονται με την άσκηση ή την απόκρουση νομικών ενεργειών, όπως η ανακοπή κατά διαταγής πληρωμής κλπ.

Ρυθμίσεις οφειλών και παγίδες

Κατά τη διαδικασία ρύθμισης μιας οφειλής, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι η αποδοχή οποιασδήποτε ρύθμισης, αλλά η αναζήτηση λύσης που καθιστά την αποπληρωμή ουσιαστικά βιώσιμη σε βάθος χρόνου βάσει των πραγματικών δυνατοτήτων του οφειλέτη.

Ρυθμίσεις που προκύπτουν αποσπασματικά ή μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας του οφειλέτη, χωρίς την αντιπροσώπευση του από έναν δικηγόρο με εμπειρία στο Τραπεζικό Δίκαιο και κυρίως χωρίς την έγγραφη αποτύπωση και χωρίς την συνολική αξιολόγηση της οφειλής, ενέχουν τον κίνδυνο να δημιουργήσουν πρόσθετες δεσμεύσεις χωρίς πραγματική επίλυση του προβλήματος.

Για τον λόγο αυτό, η έγκαιρη νομική εκτίμηση και ορθολογική προσέγγιση αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τη διαχείριση της δανειακής σχέσης και την αποτροπή δυσμενέστερων συνεπειών στο μέλλον.

Η σημασία της έγκαιρης νομικής αποτίμησης της οφειλής

Η έγκαιρη, άμεση και ολοκληρωμένη νομική αποτύπωση της οφειλής, μέσω της γνώσης του πραγματικού ύψους της οφειλής και των διαθέσιμων επιλογών (εξωδικαστικός μηχανισμός, διμερεις συμβάσεις, πτώχευση), δεν αποτελεί τυπική διαδικασία, αλλά ουσιαστικό εργαλείο πρόληψης μελλοντικών επιβαρύνσεων και πρόσθετων εξόδων που συνδέονται με δικαστικές ή εξώδικες ενέργειες.

Νομική αξιολόγηση

Σε κάθε περίπτωση η ορθά δομημένη προσέγγιση των δικαιωμάτων του οφειλέτη από έναν δικηγόρο, μπορεί να διατηρήσει ανοικτά τα περιθώρια ρύθμισης και διαπραγμάτευσης της οφειλής με ευνοϊκούς για τον οφειλέτη ακόμα και πριν τον πλειστηριασμό.

