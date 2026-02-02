Λάθος επιχείρηση παραδέχτηκε με ανακοίνωσή του ο Ρουβίκωνας ότι χτύπησε τα ξημερώματα.

Αφού πρώτα έσπασε και προκάλεσε φθορές σε επιχείρηση, συνειδητοποίησε ότι είχε σφάλει. Σε ανακοίνωσή της η οργάνωση τονίζει πως είχε στόχο τα κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ», ως «ελάχιστη απάντηση», όπως σημειώνει, στη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Όπως παραδέχεται «αυτή τη φορά έγινε λάθος». Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα γραφεία του πραγματικού στόχου στις Αχαρνές «γειτνιάζουν και εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας», με αποτέλεσμα η επίθεση να πλήξει τελικά λάθος αποδέκτη.

Αναφερόμενος στο λάθος της επίθεσης, τονίζει ότι «τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε», διευκρινίζοντας ότι η εταιρεία που χτυπήθηκε κατά λάθος «θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές».

«Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε», καταλήγει η ανακοίνωση της συλλογικότητας.

Η ανακοίνωση του Ρουβίκωνα

Σχετικά με την επίθεση με βαριοπούλες που πραγματοποιήσαμε τα ξημερώματα της 2ας Φεβρουαρίου, ως απάντηση στο εργοδοτικό έγκλημα στο εργοστάσιο της «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ» στα Τρίκαλα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τα ξημερώματα της 2ης Φεβρουαρίου 2026 ο Ρουβίκωνας αποφάσισε να επιτεθεί σε κεντρικά γραφεία της βιομηχανίας «ΒΙΟΛΑΝΤΑ ΑΕ», στις Αχαρνές, ως μια ελάχιστη απάντηση στη δολοφονία των 5 εργατριών στο εργοστάσιο της εταιρείας στα Τρίκαλα.

Μια ελάχιστη επιστροφή της βίας που κράτος και αφεντικά ασκούν σε βάρος των καταπιεσμένων, σε βάρος της ταξικής μας οικογένειας, κομμάτι της οποίας ήταν και οι 5 δολοφονημένες εργάτριες στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Αυτή τη φορά, ανάμεσα σε δεκάδες τέτοιες δράσεις υψηλού συμβολισμού του Ρουβίκωνα, αλλά και ρίσκου, έγινε λάθος. Υπήρξε λάθος αποδέκτης. Τα γράφεια της Βιολάντα στις Αχαρνές όχι απλά γειτνιάζουν, αλλά εφάπτονται με κτίριο άλλης εταιρείας, το οποίο και χτυπήθηκε.

Η οικογένεια Τζιωρτζιώτη και το πολιτικό προσωπικό της κυβέρνησης συνεχίζουν να παραμένουν υπεύθυνοι για τη φονική έκρηξη στα Τρίκαλα, όσο κι αν προσπαθούν να κουκουλώσουν το έγκλημα.

Εμείς, από την άλλη, τις ευθύνες μας, όπως πάντα, τις αναλαμβάνουμε.

Η εταιρεία που χτυπήθηκε, θα αποζημιωθεί για τις υλικές ζημιές της.

Γιατί εμείς τα λάθη μας τα πληρώνουμε.

Ρουβίκωνας

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg49y0zh20ht?integrationId=40599y14juihe6ly}