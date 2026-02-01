Ανακοινώθηκαν τα πρώτα κλειστά σχολεία αύριο Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου λόγω κακοκαιρίας. Συνεχής ενημέρωση.

Γεγονός είναι τα πρώτα κλειστά σχολεία αύριο Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου λόγω κακοκαιρίας. Την αρχή έκανε ο Δήμος Μύκης. Το Dnews πρώτο θα σας μεταφέρει όλες τις εξελίξεις με τα κλειστά σχολεία ανανεώνοντας συνεχώς την λίστα.

Δήμος Μύκης

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου Μύκης τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026

Νευροκόπι

Κλειστά Αύριο Δευτέρα τα σχολεία όλων των βαθμίδων στο Νευροκόπι.

Με απόφαση του Δημάρχου κ. Ελευθέριος Ταμπουρίδης καθαρά για λόγους ασφαλείας μετά από σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο λόγω της Χιονόπτωσης και του Παγετού τα σχολεία όλων των βαθμίδων θα είναι κλειστά. Τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά μέσω τηλεκπαίδευσης.

Δήμος Σουφλίου

Ανακοινώνεται οτι αύριο Δευτέρα 02/02/2026, οι σχολικές μονάδες στους οικισμούς του Μεγάλου Δέρειου, της Ρούσσας, του Σιδηροχωριου και της Σιδηρούς θα παραμείνουν κλειστές,λόγω χιονόπτωσης. Για ότιδηποτε περαιτέρω, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση.

