Έντονη βροχόπτωση πέφτει στην Αττική από τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής. Το σκηνικό αυτό θα κρατήσει πολλές ώρες.

Έντονη βροχόπτωση πέφτει στην Αττική τις τελευταίες ώρες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά καθώς μεταξύ 8 το πρωί και 2 το μεσημέρι σε διάφορα σημεία της πόλης θα σημειώνονται καταιγίδες.

Σύμφωνα με το windy, καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας η βροχή θα εναλλάσσεται με την καταιγίδα. Η Κυριακή θα είναι μία ιδιαίτερα βροχέρη ημέρα καθώς φαινόμενα βροχής και καταιγίδας θα έχουν για τις επόμενες πολλές ώρες.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του windy τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να σταματήσουν τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Τα φαινόμενα θα είναι πολύωρα γι' αυτό και ο κρατικός μηχανισμός δηλώνει έτοιμος στο ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων.

Δείτε LIVE χάρτη

Χιονοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής, οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ποιες περιοχές θα έχουν ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή