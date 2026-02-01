Έντονη βροχόπτωση πέφτει στην Αττική τις τελευταίες ώρες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους ισχυρά καθώς μεταξύ 8 το πρωί και 2 το μεσημέρι σε διάφορα σημεία της πόλης θα σημειώνονται καταιγίδες.
Σύμφωνα με το windy, καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας η βροχή θα εναλλάσσεται με την καταιγίδα. Η Κυριακή θα είναι μία ιδιαίτερα βροχέρη ημέρα καθώς φαινόμενα βροχής και καταιγίδας θα έχουν για τις επόμενες πολλές ώρες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του windy τα φαινόμενα στην Αττική αναμένεται να σταματήσουν τις πρώτες ώρες της Δευτέρας. Τα φαινόμενα θα είναι πολύωρα γι' αυτό και ο κρατικός μηχανισμός δηλώνει έτοιμος στο ενδεχόμενο πλημμυρικών φαινομένων.
Δείτε LIVE χάρτη
Χιονοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες
Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής, οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.
Ποιες περιοχές θα έχουν ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή
- Πελοπόννησος: Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
- Θεσσαλία & Κεντρική Μακεδονία: Στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, από το πρωί έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).
- Ανατολικό Αιγαίο: Από το μεσημέρι (κόκκινη προειδοποίηση).
- Νησιά Ιονίου: (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Κρήτη: Στα δυτικά και νότια τμήματα από το πρωί (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Ήπειρος και Δυτική Στερεά: Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία: Από το πρωί έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Ανατολική Στερεά (Αττική, Εύβοια): Από το πρωί μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).
- Δωδεκάνησα: Από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).