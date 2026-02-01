Ξεκίνησε η κακοκαιρία από χτες αργά το βράδυ σε πολλές περιοχές της χώρας. Έρχονται δύσκολες ώρες για την Αττική, μπαράζ 112 το βράδυ του Σαββάτου.

Ξεκίνησε η επέλαση της κακοκαιρίας. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η Αττική πλήττεται από βροχόπτωση και εντάσσεται στο επικίνδυνο καιρικό σκηνικό που θα επηρεάσει μεγάλο τμήμα της χώρας μέχρι και τη Δευτέρα, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη πρόγνωση της ΕΜΥ.

Η Πελοπόννησος και η Αρκαδία βρίσκονται στο επίκεντρο του πρώτου κύματος κακοκαιρίας, το οποίο θα υποχωρήσει προσωρινά πριν το δεύτερο κύμα που αναμένεται αργά το απόγευμα και θα συνοδεύεται από ισχυρούς ανέμους.

Σύμφωνα με το windy, οι πιο δύσκολες ώρες για την Αττική είναι μεταξύ 8 το πρωί και 2 το μεσημέρι όπου θα σημειωθούν ισχυρές καταιγίδες σχεδόν σε όλο το λεκανοπέδιο. Από τις δύο το μεσημέρι μέχρι και τις 8 θα πέφτουν βροχές αλλά όχι με μεγάλη ραγδαιότητα ενώ αργά το βράδυ αναμένεται νέα μίνι επιδείνωση με νέο κύμα καταιγίδων.

Δείτε LIVE τον χάρτη

Χιονοπτώσεις και ισχυρές καταιγίδες

Χιονοπτώσεις αναμένονται στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ημιορεινά, ενώ από το απόγευμα της Κυριακής, οι χιονοπτώσεις θα επηρεάσουν και περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης με χαμηλότερο υψόμετρο.

Ποιες περιοχές θα έχουν ισχυρές καταιγίδες την Κυριακή

Πελοπόννησος: Από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Θεσσαλία & Κεντρική Μακεδονία: Στις περιφερειακές ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής, από το πρωί έως το απόγευμα (κόκκινη προειδοποίηση).

Ανατολικό Αιγαίο: Από το μεσημέρι (κόκκινη προειδοποίηση).

Νησιά Ιονίου: (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθος) από τις πρώτες ώρες της Κυριακής μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Κρήτη: Στα δυτικά και νότια τμήματα από το πρωί (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ήπειρος και Δυτική Στερεά: Από το πρωί μέχρι το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Υπόλοιπη Κεντρική Μακεδονία: Από το πρωί έως το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Ανατολική Στερεά (Αττική, Εύβοια): Από το πρωί μέχρι το απόγευμα (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Δωδεκάνησα: Από το μεσημέρι (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Μπαράζ 112 το βράδυ

Την ίδια ώρα, από το βράδυ του Σαββάτου ήχησε και το 112 σε πολλές περιοχές της δυτικής Ελλάδας. Ειδικότερα, συναγερμός σήμανε στην Πελοπόννησο, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Ημαθία και την Πιερία για να είναι προετοιμασμένοι οι κάτοικοι για τις βροχές και τις καταιγίδες που θα φέρει η νέα κακοκαιρία. «Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει συγκεκριμένα το μήνυμα του 112.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας, έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώσεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντονων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:

Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς.

Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικιών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.

Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στα σημεία του οδικού δικτύου, όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με χειμάρρους και δεν υπάρχει γέφυρα.

Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδήλωσης των έντονων καιρικών φαινομένων (κίνδυνος από πτώσεις κεραυνών).

Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζόπτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιωθούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.

Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Σε περιοχές που εκδηλώνεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα:

Αν βρίσκεστε στο σπίτι

Μην κρατάτε ηλεκτρικές συσκευές ή το τηλέφωνο διότι ο κεραυνός μπορεί να περάσει μέσα από τα καλώδια. Αποσυνδέστε τις συσκευές τηλεόρασης από την κεραία και την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος.

Αποφύγετε να αγγίξετε τις σωληνώσεις των υδραυλικών (κουζίνα, μπάνιο) καθώς συνιστούν καλούς αγωγούς του ηλεκτρισμού.

Αν βρίσκεστε στο αυτοκίνητο

Ακινητοποιείστε το στην άκρη του δρόμου και μακριά από δέντρα που ενδέχεται να πέσουν πάνω του.

Μείνετε μέσα και ανάψτε τα προειδοποιητικά φώτα στάσης (φώτα έκτακτης ανάγκης) μέχρι να κοπάσει η καταιγίδα.

Κλείστε τα τζάμια και μην ακουμπάτε σε μεταλλικά αντικείμενα.

Αποφύγετε τους πλημμυρισμένους δρόμους.

Αν βρίσκεστε σε εξωτερικό χώρο

Καταφύγετε σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο διαφορετικά καθίστε αμέσως στο έδαφος χωρίς να ξαπλώσετε.

Προστατευτείτε κάτω από συμπαγή κλαδιά χαμηλών δέντρων στην περίπτωση που είστε μέσα σε δάσος.

Μην καταφύγετε ποτέ κάτω από ένα ψηλό δέντρο σε ανοιχτό χώρο.

Αποφύγετε τα χαμηλά εδάφη για τον κίνδυνο πλημμύρας.

Μην στέκεστε πλάι σε πυλώνες, γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές και φράκτες.

Μην πλησιάζετε μεταλλικά αντικείμενα (π.χ. αυτοκίνητα, ποδήλατα, σύνεργα κατασκήνωσης κλπ.).

Απομακρυνθείτε από ποτάμια, λίμνες ή άλλες μάζες νερού.

Αν είστε μέσα στη θάλασσα βγείτε αμέσως έξω.

Αν βρίσκεστε απομονωμένοι σε μια επίπεδη έκταση και νιώσετε να σηκώνονται τα μαλλιά σας (γεγονός που δηλώνει ότι σύντομα θα εκδηλωθεί κεραυνός), κάντε βαθύ κάθισμα με το κεφάλι ανάμεσα στα πόδια (ώστε να ελαχιστοποιήσετε την επιφάνεια του σώματός σας και την επαφή σας με το έδαφος) πετώντας τα μεταλλικά αντικείμενα που έχετε επάνω σας.

Σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού:

Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:

Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του οδικού δικτύου

Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα

Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους

Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που πρόκειται να ακολουθήσουν

Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων

Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδίων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.

Αν μετακινούνται πεζή:

Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότητας.

Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες παγετού).

Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατούσα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώσεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασίας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση civilprotection.gov.gr