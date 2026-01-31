Στο μήνυμα αναφέρεται ότι «πρέπει να περιοριστούν οι μετακινήσεις».

Από το βράδυ του Σαββάτου 31.01.2026 και για περίπου 48 ώρες αναμένεται μία μέα κακοκαιρία εξπρές που θα πλήξει σχεδόν ολόκληρη τη χώρα, με βροχές και καταιγίδες.

Λίγο πριν τις 10 το βράδυ του Σαββάτου ήχησε το 112 σε Πελοπόννησο, Ζάκυνθο, Κεφαλονιά, Θεσσαλία, Σποράδες, Ημαθία και Πιερία για να είναι προετοιμασμένοι οι κάτοικοι για τις βροχές και τις καταιγίδες που θα φέρει η νέα κακοκαιρία.

«Λόγω έντονων καιρικών φαινομένων που αναμένονται, περιορίστε τις μετακινήσεις σας από απόψε έως τις πρωινές ώρες της Κυριακής 01-02-2026. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρει συγκεκριμένα.

Σε κατάσταση κινητοποίησης (red code) έθεσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας μεγάλο μέρος της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου και του Βορείου Αιγαίου λόγω της κακοκαιρίας που αναμένεται σύμφωνα με το Έκτακτο Δελτίο της ΕΜΥ, για αύριο.

Σύμφωνα με το windy, η Αττική θα βρεθεί στη δίνη της κακοκαιρίας. Συγκεκριμένα, βροχές θα αρχίσουν να πέφτουν από τα ξημερώματα και καθ' όλη την διάρκεια της νύχτας. Από νωρίς το πρωί ωστόσο, η βροχή θα μετατραπεί σε καταιγίδα για αρκετές ώρες. Στην ουσία οι καταιγίδες θα ξεκινήσουν από νωρίς το πρωί, γύρω στις 8-10 και θα κρατήσουν τουλάχιστον μέχρι αργά το απόγευμα.

Βελτίωση του καιρού με περιορισμό των φαινομένων αναμένεται τα ξημερώματα της Δευτέρας. Η αυριανή ημέρα, σύμφωνα με τα τελευταία μετεωρολογικά στοιχεία θα δοκιμάσει αρκετές περιοχές, μεταξύ άλλων και την Αττική με πολύωρες καταιγίδες.

Έκτακτο Δελτίο Καιρού

Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία εξέδωσε Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων, ενώ η Πολιτική Προστασία έθεσε σε κατάσταση κινητοποίησης (Red Code) περιοχές με αυξημένο κίνδυνο σοβαρών επιπτώσεων, οι οποίες είναι:

- Περιφέρεια Πελοποννήσου,

- Περιφέρεια Θεσσαλίας (περιλαμβανομένων των Σποράδων)

- Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

- Περιφερειακές Ενότητες Πιερίας, Ημαθίας και Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία, οι βροχοπτώσεις δεν θα έχουν μόνο μεγάλη ένταση αλλά και μεγάλη διάρκεια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων. Τα ισχυρά φαινόμενα θα συνοδεύονται κατά τόπους από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ δεν αποκλείονται χαλαζοπτώσεις, κυρίως σε παράκτιες και νησιωτικές περιοχές.