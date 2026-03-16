Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς απέστειλε επιστολή προς τις εισηγμένες εταιρείες, ζητώντας να συμπεριλάβουν στις ετήσιες οικονομικές τους καταστάσεις για τη χρήση 2025 τις πιθανές επιπτώσεις από τις τρέχουσες πολεμικές συρράξεις στη Μέση Ανατολή. Οι καταστάσεις αυτές αναμένεται να δημοσιευθούν έως τις 30 Απριλίου και η Αρχή επιδιώκει μέσω της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας να διασφαλίσει την πληρέστερη ενημέρωση των επενδυτών, καθώς και την εύρυθμη λειτουργία της χρηματιστηριακής αγοράς.

Σε αντίθεση με άλλες περιπτώσεις κρίσεων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία ή η περίοδος της πανδημίας Covid-19, όταν η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς είχε ζητήσει οριζόντια ενημέρωση από το σύνολο των εισηγμένων εταιρειών, αυτή τη φορά η υποχρέωση ενημέρωσης αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις έχουν έκθεση στις περιοχές της σύγκρουσης. Όπως διευκρινίζεται χαρακτηριστικά στην επιστολή, σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοια έκθεση, δεν απαιτείται η έκδοση σχετικής ενημέρωσης.

Στην επιστολή επισημαίνεται ότι, σε συνέχεια των πρόσφατων εξελίξεων στο Ιράν, οι εταιρείες που έχουν επιχειρηματική έκθεση στις εμπλεκόμενες χώρες καλούνται να αναφέρουν στις οικονομικές εκθέσεις τους, και ειδικότερα στην ενότητα των μεταγενέστερων γεγονότων, πληροφορίες για την έκταση της δραστηριότητάς τους στις συγκεκριμένες αγορές. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να γνωστοποιηθούν στοιχεία σχετικά με το ποσοστό του κύκλου εργασιών, των αγορών και του ενεργητικού που συνδέεται με τις περιοχές αυτές για τη χρήση 2025.

Παράλληλα, ζητείται από τις εταιρείες να προχωρήσουν, εφόσον είναι εφικτό στην παρούσα φάση, σε εκτίμηση των πιθανών επιπτώσεων που μπορεί να έχουν οι εξελίξεις στον κύκλο εργασιών, στα αποτελέσματα και στη συνολική οικονομική τους θέση. Επιπλέον, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καλεί τις εισηγμένες να συμπεριλάβουν οποιαδήποτε άλλη πληροφορία κρίνουν απαραίτητη, ώστε το επενδυτικό κοινό να έχει πλήρη και σαφή εικόνα για τις ενδεχόμενες συνέπειες των γεωπολιτικών εξελίξεων στις δραστηριότητές τους.

Για τις εταιρείες που έχουν ήδη δημοσιεύσει τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις για τη χρήση 2025, η Αρχή ζητά να ενημερώσουν το επενδυτικό κοινό μέσω επίσημων χρηματιστηριακών ανακοινώσεων, σύμφωνα με τα μέσα που προβλέπονται στο άρθρο 21 του νόμου 3556/2007, εφόσον οι εξελίξεις επηρεάζουν τις δραστηριότητές τους.