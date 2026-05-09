«Η απαγόρευση ενός πολιτικού Φεστιβάλ, με την ιστορία και το στίγμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», θυμίζει παλιές και σκοτεινές εποχές»

Καλλιτέχνες και άνθρωποι της Τέχνης, καθώς και φοιτητικοί σύλλογοι, υπογράφουν το παρακάτω κείμενο ενάντια στην προκλητική απαγόρευση διεξαγωγής του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου. Ενώνουν τη φωνή τους με τους Φοιτητικούς Συλλόγους και άλλους μαζικούς φορείς και ζητούν την πραγματοποίηση του Φεστιβάλ στις 6 Ιουνίου.

«Εμείς, οι καλλιτέχνες και δημιουργοί, στηρίζουμε το Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή" και απαιτούμε από τη διοίκηση του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών να πάρει πίσω την απαράδεκτη απόφαση να αρνηθεί στην ΚΝΕ τη διεξαγωγή του στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Από το 1975 μέχρι και σήμερα, το Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή» αποτελεί θεσμό για την καλλιτεχνική και πολιτιστική ζωή του τόπου μας, σημείο συνάντησης της τέχνης με τον λαό. Οι πιο σημαντικοί καλλιτέχνες το έχουν τιμήσει με την παρουσία τους, η τέχνη τους έγινε "ένα" με τους χιλιάδες λαού και νέων που το επισκέπτονται κάθε χρόνο. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ σταθερά αποτελεί βήμα διάδοσης του νέου καλλιτεχνικού έργου και προβολής του ποιοτικού πολιτισμού.

Η απόφαση απαγόρευσης του Φεστιβάλ, στον χώρο που αποτέλεσε και για πολλά χρόνια το «σπίτι» του, για «λόγους ασφάλειας και πολιτικής προστασίας», είναι αδιανόητη και προκλητική, αποτελεί ένδειξη αυταρχισμού και λογοκρισίας εκ μέρους της κυβέρνησης της ΝΔ. Τα Πανεπιστήμια οφείλουν να είναι χώρος ελεύθερης διάδοσης ιδεών και πολιτισμού, διεκδίκησης και γνώσης. Η απαγόρευση ενός πολιτικού Φεστιβάλ, με την ιστορία και το στίγμα του Φεστιβάλ ΚΝΕ - «Οδηγητή», θυμίζει παλιές και σκοτεινές εποχές.

Οι καλλιτέχνες διαχρονικά υπερασπιζόμαστε τους αγώνες των φοιτητών και των φοιτητριών για την παιδεία και τον πολιτισμό, για τη ζωή και το μέλλον τους. Το ίδιο οφείλουμε να κάνουμε και τώρα.

Ενώνουμε τη φωνή μας με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τα εργατικά Σωματεία, άλλους μαζικούς φορείς, και ζητάμε το Φεστιβάλ ΚΝΕ - "Οδηγητή" να πραγματοποιηθεί στις 6 Ιουνίου στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Ούτε απαγορεύσεις, ούτε σιωπή - το Φεστιβάλ είναι αγώνες, τέχνη και φωνή!».

Οι καλλιτέχνες που υπογράφουν (αλφαβητικά):

Μανόλης Ανδρουλιδάκης, Ρίτα Αντωνοπούλου, Γκιντίκι, Σπύρος Γραμμένος, Γιάννης Δίσκος, Χριστόφορος Ζαραλίκος, Κώστας Θωμαΐδης, Βιολέτα Ικαρη, Μιχάλης & Παντελής Καλογεράκης, Πολυξένη Καράκογλου, Θέμης Καραμουρατίδης, Χρύσα Κατσαρίνη, Κοινοί Θνητοί, Γρηγόρης Κλιούμης (Υπόγεια Ρεύματα), Φώντας Λάδης, Μίλτος Λογιάδης, Γιάννης Λουπάκης, Κώστας Μαλιάτσης, Δημήτρης Μητσοτάκης, Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, Νατάσσα Μποφίλιου, Δημήτρης Μυστακίδης, Γιώτα Νέγκα, Γιώργος Νταλάρας, Θύμιος Παπαδόπουλος, Γιάννης Παπαζαχαριάκης, Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Θανάσης Περάκης (Tiny Jackal), Αριστοτέλης Ρήγας, Πάρις Ρούπος, Το Σφάλμα, Αγγελική Τουμπανάκη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Διονύσης Τσακνής, Υπεραστικοί, Νίκος Φακαρος, Νεφέλη Φασούλη, Banda Entopica, Koza Mostra, Magic De Spell, Otra Rota, Papazo, Social Waste.

35 Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας ζητούν «να παρθεί τώρα πίσω η απαράδεκτη απόφαση της Πρυτανείας»

«Καταγγέλλουμε τη Διοίκηση του ΕΚΠΑ που πρώτη τρέχει να αξιοποιήσει το αυταρχικό νομοθετικό πλαίσιο της κυβέρνησης απαγορεύοντας τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ ΚΝΕ- Οδηγητή στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Συγκεκριμένα, το Συμβούλιο Διοίκησης του ΕΚΠΑ απέρριψε την παραχώρηση του χώρου για τη διεξαγωγή του Φεστιβάλ, επικαλούμενο “λόγους ασφαλείας και πολιτικής προστασίας” και την αντίθεσή του στη διεξαγωγή Φεστιβάλ, πολιτιστικών εκδηλώσεων και συναυλιών από οποιονδήποτε “εξωπανεπιστημιακό φορέα”!

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει τεράστιες ευθύνες! Αποκαλύπτεται ότι το αντιδραστικό νομικό πλαίσιο, που έχει παραλάβει από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και το έχει ενισχύσει, δεν αφορά την δήθεν “ανομία στα ΑΕΙ”, αλλά την λογοκρισία, τον περιορισμό της διακίνησης ιδεών, της πολιτικής ακόμα και της πολιτιστικής παρέμβασης. Στο στόχαστρο δεν είναι μόνο το Φεστιβάλ της ΚΝΕ αλλά κάθε πολιτική, συνδικαλιστική δράση που δεν ευθυγραμμίζεται με το πανεπιστήμιο-επιχείρηση και την κυβερνητική πολιτική, κάθε νέος και νέα που διεκδικεί τα δικαιώματά του. Όσο το πανεπιστήμιο απομακρύνεται από τις κοινωνικές ανάγκες και ντύνεται “στο χακί”, τόσο περισσότερο θα οξύνεται η καταστολή και η φίμωση κάθε φωνής που αντιστέκεται!

Είναι προκλητικό ότι φτάνουν στο σημείο να απαγορεύσουν το Φεστιβάλ της ΚΝΕ που έχει διαχρονικά συνδεθεί με τον χώρο της Πανεπιστημιούπολης του ΕΚΠΑ, έχει προσελκύσει και αγκαλιαστεί από εκατοντάδες χιλιάδες λαού και νεολαίας, αποτελώντας “ανάσα” πολιτισμού, αθλητισμού, γνώσης, έμπνευσης και δημιουργίας, αφήνοντας το στίγμα του για δεκαετίες. Έχει δώσει το βήμα σε εκατοντάδες γνωστούς και νέους καλλιτέχνες και αποτελεί ένα σταθερό ραντεβού της νεολαίας με την προοδευτική Τέχνη και τον πολιτισμό. Το Φεστιβάλ της ΚΝΕ ανέκαθεν ήταν συνδεδεμένο με τις ανησυχίες, τα προβλήματα, τις αναζητήσεις των φοιτητών, με τις διεκδικήσεις για ένα αποκλειστικά δημόσιο και δωρεάν Πανεπιστήμιο, για επιστήμη και έρευνα στην υπηρεσία των λαϊκών αναγκών.

Απαιτούμε να παρθεί τώρα πίσω η απαράδεκτη απόφαση της Πρυτανείας και το Φεστιβάλ της ΚΝΕ να διεξαχθεί κανονικά στον χώρο της Πανεπιστημιούπολης του ΕΚΠΑ».

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι που υπογράφουν:

Φιλοσοφικής ΕΚΠΑ

Οδοντιατρικής ΕΚΠΑ

Κοινωνιολογίας ΕΚΠΑ

Μαθηματικού ΕΚΠΑ

Γεωλογικού ΕΚΠΑ

Φυσικού ΕΚΠΑ

Πληροφορικής ΕΚΠΑ

Βιολογικού ΕΚΠΑ

Νομικής ΕΚΠΑ

Πολιτικού ΕΚΠΑ

ΕΜΜΕ ΕΚΠΑ

ΙΦΕ ΕΚΠΑ

Δασκάλων ΕΚΠΑ

Νηπιαγωγών ΕΚΠΑ

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών ΕΚΠΑ

Παντείου Πανεπιστημίου

Πανεπιστημίου Πειραιά

Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Σχολής Μηχανικών ΠαΔΑ

Σχολής Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας ΠαΔΑ

Σχολής Επιστημών Τροφίμων ΠαΔΑ

Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού ΠαΔΑ

Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών

Πολιτικών Μηχανικών ΕΜΠ

Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ

Μεταλλειολόγων ΕΜΠ

Τοπογράφων ΕΜΠ

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ

Ναυπηγών Μηχανικών ΕΜΠ

ΣΕΜΦΕ ΕΜΠ

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ

Και οι Σύλλογοι Οικοτρόφων:

Νέων Φοιτητικών Εστιών ΕΜΠ

Φοιτητικής Εστίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Φοιτητικής Εστίας Αθηνών