Δείτε αναλυτικά τα ποσά των πληρωμών.

Κατά την περίοδο 11 έως 15 Μαΐου, θα καταβληθούν συνολικά 61.505.000 ευρώ σε 54.260 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

1. Ειδικότερα από τον e-ΕΦΚΑ:

• Από 11 έως και 15 Μαΐου θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ. • Στις 14 Μαΐου θα καταβληθούν 205.000 ευρώ σε 160 δικαιούχους για παροχές ΟΑΕΕ.

2. Από την ΔΥΠΑ θα γίνουν οι εξής καταβολές:

• 19.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

• 1.500.000 ευρώ σε 2.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

• 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

• 1.300.000 ευρώ σε 2.000 δικαιούχους στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.