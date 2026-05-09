Παρουσία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκου Μητσοτάκη θα διεξαχθεί σήμερα στη Θεσσαλονίκη το 6ο προσυνέδριο του κόμματος.

Οι εργασίες του προσυνεδρίου, με θέμα «Ισχυρή Ελλάδα», θα πραγματοποιηθούν στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο της ΔΕΘ - Helexpo (Περίπτερο 10), με τη συμμετοχή των βουλευτών των περιφερειών Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, στελεχών των αντίστοιχων τοπικών οργανώσεων και εκπροσώπων της κεντρικής διοίκησης του κόμματος και της ΟΝΝΕΔ.

Στο πρώτο μέρος του προσυνεδρίου θα μιλήσουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου. Θα ακολουθήσει ομιλία του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού Απόστολου Τζιτζικώστα.

Με το προσυνέδριο της Θεσσαλονίκης ολοκληρώνονται οι προσυνεδριακές διαδικασίες στην πορεία προς το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, το οποίο θα γίνει από τις 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

