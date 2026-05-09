Αναλυτικά όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση.

«Ποτέ πια φασισμός - ποτέ πια πόλεμος»: Με το σύνθημα αυτό που υψώθηκε πάνω από τα ερείπια και τη φρίκη του Β' Παγκοσμίου πολέμου, υποδεχόμαστε την 81η επέτειο της αντιφασιστικής νίκης. Παλεύουμε για ένα πλατύ αντιπολεμικό κίνημα.

Τιμούμε τη νίκη κατά του φασισμού, τότε που, λίγες ημέρες αφ' ότου τα λάβαρα του Κόκκινου Στρατού ανέμισαν στα κτίρια του Βερολίνου, στις 00:43 της 9ης Μαΐου 1945, υπογράφτηκε η άνευ όρων συνθηκολόγηση της ναζιστικής Γερμανίας.

81 χρόνια μετά, η στρατιωτική επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν, η συνέχιση του πολέμου στην Ουκρανία μετά την παράνομη εισβολή της Ρωσίας, οι περιφερειακές συγκρούσεις, η μαρτυρική Γάζα που συνιστά σύγχρονο μνημείο θανάτου, φρίκης και απανθρωπιάς, περιγράφουν έναν κόσμο επικίνδυνο κι ανασφαλή.

Ο αγώνας για την ειρήνη και η ενίσχυση του αντιπολεμικού κινήματος, αποτελεί καθήκον κάθε ανθρώπου που πιστεύει στις ιδέες της Δημοκρατίας και της Δικαιοσύνης, ως θεμέλια μιας καλύτερης ζωής χωρίς πόλεμο, διακρίσεις, φτώχεια και αδικίες.