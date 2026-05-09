Η ώρα των αποφάσεων για τον Σωκράτη Φάμελλο- Μεγάλη συγκέντρωση του Αλέξη στο Χαλάνδρι- ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ.

Ραγδαίες αναμένονται οι εξελίξεις στο χώρο της κεντροαριστεράς και της ριζοσπαστικής αριστεράς το αμέσως επόμενο διάστημα. Κεντρικά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να βρεθούν στη συγκέντρωση του Αλέξη Τσίπρα τη Δευτέρα στο Χαλάνδρι υποστηρίζοντας με την παρουσία τους την ανασύνθεση του χώρου.

Μεταξύ αυτών θα είναι όπως έχει δηλώσει δημοσίως ο Κώστας Ζαχαριάδης, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ προγραμματίζουν να παραβρεθούν πρώην γραμματέας, νυν και πρώην βουλευτές, μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και αρκετά στελέχη. Όλοι τους διαμηνύουν ότι κινούνται στο πλαίσιο της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής για δημιουργία συνθηκών ενότητας του χώρου στην οποία ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα θα είναι καθοριστικός και συνεπώς δεν κινούνται σε αντικομματική κατεύθυνση.

Το γεγονός από μόνο του και ανεξαρτήτως των δηλώσεων που θα κάνουν τα στελέχη που θα παραβρεθούν στην ομιλία Τσίπρα στο Χαλάνδρι αναμένεται να λειτουργήσει ως θρυαλλίδα εξελίξεων στην Κουμουνδούρου. Πολύ περισσότερο που εντός του Μαΐου το πολύ αρχές Ιουνίου ο πρώην πρωθυπουργός, όπως όλα δείχνουν, θα ανακοινώσει την ίδρυση του κόμματός του. Είναι φανερό πως τα στελέχη της Κουμουνδούρου που θα παραβρεθούν στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα πιέζουν αντικειμενικά προς όλες τις κατευθύνσεις για επιτάχυνση των εξελίξεων, κυρίως όμως δημιουργούν τις συνθήκες για να ξεκαθαρίσει τις αποφάσεις του ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα, που μέχρι στιγμής κρατάει μια απολύτως πολιτική, ψύχραιμη και αξιοπρεπή στάση, δείχνει να πιέζεται και από την άλλη πλευρά: Τον Παύλο Πολάκη που όλες οι πληροφορίες επιμένουν πως έχει πάντα στο μυαλό του την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και τον Νίκο Παππά (και τα στελέχη που συμπαρατάσσονται μαζί του) που ζητούν την άμεση σύγκλιση των οργάνων του κόμματος για τη λήψη αποφάσεων, αλλά και τη δημιουργία ενός τραπεζιού διαλόγου με στελέχη όπως ο Νίκος Κοτζιάς, η Λούκα Κατσέλη και άλλοι για ενωτική κάθοδο στις εκλογές. Ο Σ. Φάμελλος, σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης, έχει αποφασίσει να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς -και σωστά- να ενημερώσει ακόμα και τους πλέον στενούς του συνεργάτες, αναμένοντας και από αυτόν «ένα σήμα» που θα τον διευκολύνει στις αποφάσεις του. Ο ίδιος εμμένει στην κατεύθυνση της καθόδου ενός ψηφοδελτίου από το σύνολο του χώρου στις προσεχείς εκλογές χωρίς να θέτει όρο να είναι ο ίδιος επικεφαλής αυτού, όπερ μεθερμηνευόμενον εστί ότι δέχεται τον Αλέξη Τσίπρα ως επικεφαλής.

Κινητικότητα δε έχει αρχίσει να υπάρχει και στη Νέα Αριστερά καθώς το χάσμα μεταξύ πλειοψηφίας και μειοψηφίας είναι πλέον μη συμβατό.

Η συνέντευξη Ζαχαριάδη που πυροδοτεί τις εξελίξεις

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η συνέντευξη του Κώστα Ζαχαριάδη στην τηλεόραση της «Ναυτεμπορικής» και τη Μάγκυ Δούση, καθώς διευκρίνησε πως ομιλεί ως εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος. Δημοσιεύουμε ένα επίμαχο απόσπασμα:

Μ. Δούση: Έχω μαζί μου τον κ. Κώστα Ζαχαριάδη, εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Ζαχαριάδη, καλημέρα. Ξέρετε όλη τη συζήτηση που έχει ανοίξει. Περιμένουμε σε λίγες βδομάδες την ανακοίνωση του κόμματος της Αλέξη Τσίπρα. Μάλιστα τελείωσαν οι παρουσιάσεις του βιβλίου Ιθάκη. Τώρα έχουμε περάσει σε μια άλλη φάση. Έχει την πρώτη του πολιτική ομιλία στο Χαλάνδρι. Θα είσαι εκεί;

Κ. Ζαχαριάδης: Νομίζω ότι πάμε σε ένα νέο πολιτικό σκηνικό. Ο χώρος μας και το κόμμα μας προσπαθεί σε αυτή τη διαδικασία της ανασύνθεσης να παίξει έναν ρόλο συνθετικό και θετικό σε αυτή την κατεύθυνση. Με αυτή την έννοια, εγώ θα είμαι στο Χαλάνδρι. Και νομίζω ότι, πέρα ​​από το αν είμαι ή δεν είμαι εγώ, θα πρέπει να κινηθούν όλες οι διαδικασίες ενοποίησης και ανασύνθεσης του χώρου στην προσεχή περίοδο. Δεν πάω κάπου προσωπικά.

Μ. Δούση: Θα είστε στο Χαλάνδρι ως εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ ή ως Κώστας Ζαχαριάδης;

Κ. Ζαχαριάδης: Δεν έχω διττή ιδιότητα. Υπηρετώ και υπηρετούμε τις συλλογικές μας αποφάσεις. Υπήρξε ένα προσκλητήριο από το κείμενο το οποίο ετοίμασε ο κ. Σιακαντάρης και άλλοι, το οποίο είναι θετικό και νομίζω ότι είναι μια βάση διαλόγου. Έτσι κι αλλιώς τα συλλογικά όργανα του κόμματος έχουν εκφράσει τη βούληση, προφανώς διατηρούν τη δική μας αυτονομία, να μπορέσουμε να έρθουμε σε μία συνάντηση, σε μία συνεργασία με ευρύτερους χώρους της προοδευτικής παράταξης: Ο χώρος που θα συγκροτήσει ο Αλέξης Τσίπρας, τμήμα της. Νέας Αριστεράς και πρωτοβουλίες άλλες μικρότερες, αλλά πολύ σημαντικές, στον ευρύτερο χώρο. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κινηθεί αποφασιστικά την επόμενη περίοδο στην υλοποίηση αυτού του πολιτικού σχεδίου και αυτής της πολιτικής κατεύθυνσης, το οποίο προφανώς έχει δυσκολίες. Νομίζω όμως ότι μας «υπερβαίνει όλους» η μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα να ενωθεί η παράταξη και να υπάρχει αξιόλογος αντίπαλος να ανατρέψει αυτό που έλεγε ο κ. Κουσούλης, τον οποίο τον εκτιμώ πολύ. Να παλέψουμε δηλαδή για να μην έχει κριθεί η πρώτη θέση, να παλέψουμε να γίνει αυτό κατανοητό.

