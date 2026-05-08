Πτώση της θερμοκρασίας και λασποβροχές. Νέα άνοδο της θερμοκρασίας από εβδομάδα, βλέπει ο Κλέαρχος Μαρουσάκης.

Βρισκόμαστε κάτω από την επίδραση μεταφοράς αφρικανικής σκόνης. Σήμερα, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, ο καιρός θα είναι αρκετά συννεφιασμένος, θα έχουμε μικρά διαστήματα ηλιοφάνειας, ενώ μεταφέρεται και αφρικανική σκόνη.

Το επεισόδιο, ως προς την έντασή του είναι μέτριο, ωστόσο είναι σε θέση να δημιουργήσει κάποια προβλήματα, σε συνδυασμό με τις λασποβροχές.

Από το Σάββατο, σιγά σιγά θα αρχίσει να απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη και να πηγαίνουμε σε καλύτερης ποιότητας, ατμοσφαιρικό αέρα.

Σήμερα, κατά διαστήματα οι συννεφιές θα συνοδεύονται και από πρόσκαιρες τοπικές λασποβροχές, προς τα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τμήματα.

Αυτή η εξέλιξη δεν θα επιτρέψει σήμερα στον υδράργυρο να ανέβει σημαντικά. Η ζέστη περιορίζεται κυρίως προς τα ανατολικά και νότια θαλάσσια τμήματα, εκεί όπου η επίδραση των νεφώσεων και των τοπικών λασποβροχών δεν θα είναι τόσο μεγάλη.

Καθώς θα πηγαίνουμε σήμερα, μεσημέρι με απόγευμα θα συναντήσουμε κάποιες, λίγες, πρόσκαιρες λασποβροχές.

Τα καιρικά σκαμπανεβάσματα είναι χαρακτηριστικά της άνοιξης και θα τα έχουμε μέχρι και το τέλος του Μαϊου.

Αν εξαιρέσουμε την πλευρά του Ιονίου Πελάγους με νοτιάδες στα 7 ακόμη και 8 μποφόρ, στα υπόλοιπα τμήματα της χώρας μας οι εντάσεις δεν φαίνεται να προβληματίζουν - 4 με 5 μποφόρ-.

Ο άνεμος θα βοηθήσει να εξαπλωθεί η αφρικανική σκόνη σε μεγαλύτερα γεωγραφικά τμήματα της χώρας.

Ο καιρός είναι πλέον αρκετά μαλακός και νωρίς το πρωί. Σήμερα, αργά το μεσημέρι ο υδράργυρος θα παρουσιάσει μία μικρή υποχώρηση. Ξεκινάμε από τους 15 με 18 βαθμούς και αργά το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσουμε τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Από αύριο καθώς θα απομακρύνεται και η αφρικανική σκόνη, η ηλιακή ακτινοβολία θα κυριαρχήσει τις περισσότερες ώρες μέσα στην ημέρα και άρα και ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο, κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου και από την άλλη εβδομάδα από τους 30 βαθμούς και πάνω.

Στην Αττική, σήμερα η ημέρα έχει ξεκινήσει με συννεφιές. Δεν περιμένουμε αξιόλογα διαστήματα ηλιακής ακτινοβολίας. Δεν αποκλείεται κοντά στο μεσημέρι με απόγευμα να εκδηλωθούν κάποιες πρόσκαιρες τοπικές λασποβροχές, ίσα που θα βρέχονται οι δρόμοι και ίσα που θα λερώνονται οι επιφάνειες. Οι άνεμοι μέτριας έντασης και η θερμοκρασία έως και 22 βαθμούς Κελσίου. Από αύριο όμως και πάλι οι υψηλές θερμοκρασίες επιστρέφουν.

Στη Θεσσαλονίκη, περιμένουμε συννεφιές, με λίγες τοπικές λασποβροχές κατά τόπους και κατά περιοχές. Οι άνεμοι δεν θα προβληματίζουν και ο υδράργυρος το μεσημέρι έως και 20 βαθμοί Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Από αύριο θα αρχίσει να απομακρύνεται η αφρικανική σκόνη και ο καθαρός καιρός θα κυριαρχήσει στα περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα.

Παρόλα αργά το απόγευμα, υπάρχει πιθανότητα για μπόρες και καταιγίδες, προς τα βόρεια ηπειρωτικά και τα βουνά της ηπειρωτικής χώρας.

Την Κυριακή και στη συνέχεια, περιμένουμε σημαντική άνοδο του υδραργύρου. Ανεβαίνουν πιο θερμές αέριες μάζες από τη βόρια Αφρική και έτσι Κυριακή με Τετάρτη θα συναντάμε θερμοκρασίες πιθανόν 32 και ακόμη και 34 βαθμoύς Κελσίου, από τα ανατολικά και νότια τμήματα.

Την Τετάρτη της άλλης εβδομάδας περιμένουμε, πάλι να μας κατεβαίνουν, πιο ψυχρές αέριες μάζες από τα βόρεια Βαλκάνια και να γίνεται και πιο άστατος ο καιρός, η θερμοκρασία φαίνεται οτι θα κατέβει και θα ξεσπάσουν βροχές και μπόρες.

Τα σκαμπανεβάσματα αυτά θέλουν μία προσοχή, γιατί ο οργανισμός προσπαθεί να προσαρμοστεί σε αυτές τις μετεωρολογικές συνθήκες.

Χρειάζεται μια περισσότερη προσοχή ώστε να ολοκληρώσει τη δράση της η άνοιξη και να πάμε σε πιο σταθερές καιρικές συνθήκες και πιο θερμές καταστάσεις, καθώς θα πηγαίνουμε και προς τους καλοκαιρινούς μήνες.

