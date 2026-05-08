Χαρακτηριστικά σταθερής τάσης λαμβάνει η άνοδος του «κόμματος Τσίπρα», σε αντίθεση με την υποχώρηση της δυναμικής Καρυστιανού. «Μπετονάρει» το κοινό του ο Σαμαράς.

Η φθορά της Νέας Δημοκρατίας συνεχίζεται, σύμφωνα με τις νέες δημοσκοπήσεις της Pulse και της MRB που παρουσιάστηκαν χθες στον ΣΚΑΪ και το OPEN, αντίστοιχα. Την ίδια στιγμή, τα τρία υπό διαμόρφωση πολιτικά εγχειρήματα που συνδέονται με τον Αλέξη Τσίπρα, τη Μαρία Καρυστιανού και τον Αντώνη Σαμαρά αρχίζουν να αποκτούν πιο σταθερή δημοσκοπική καταγραφή, προαναγγέλλοντας πιθανές ανακατατάξεις στο ήδη σύνθετο πολιτικό σκηνικό.

Αυτό που προκύπτει από τις δύο έρευνες είναι η σταδιακή ενίσχυση του νέου πολιτικού πόλου που επιχειρεί να εκφράσει ο Αλέξης Τσίπρας, σε αντίθεση με το εγχείρημα που αποδίδεται στη Μαρία Καρυστιανού, το οποίο φαίνεται να χάνει μέρος της αρχικής δημοσκοπικής δυναμικής που είχε καταγράψει τους προηγούμενους μήνες. Η εικόνα αυτή δεν καταγράφεται για πρώτη φορά. Αντιθέτως, φαίνεται πλέον να αποκτά χαρακτηριστικά σταθερής τάσης.

Τα αποτελέσματα των ερευνών δείχνουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας εξακολουθεί να διατηρεί ερείσματα σε ένα τμήμα του εκλογικού σώματος που αναζητά μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Αντιθέτως, η δυναμική που είχε αναπτυχθεί – κυρίως πέρυσι – γύρω από το πρόσωπο της Μαρίας Καρυστιανού δείχνει όλο και περισσότερο να υποχωρεί.

Αντίθετα, πιο «μπετοναρισμένο» εμφανίζεται το κοινό που θα στήριζε ένα πιθανό κόμμα Σαμαρά στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Πρόκειται για ψηφοφόρους με σαφέστερα ιδεολογικά χαρακτηριστικά και πιο παγιωμένη πολιτική στάση απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, γεγονός που εξηγεί γιατί η συγκεκριμένη «δεξαμενή» εμφανίζει μικρότερες διακυμάνσεις στις δημοσκοπήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, τα συγκεκριμένα ευρήματα παραμένουν εξαιρετικά ρευστά, καθώς κανένα από τα τρία πολιτικά εγχειρήματα δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί επίσημα, ούτε έχουν γίνει γνωστά τα πρόσωπα που θα τα πλαισιώσουν. Οι σημερινές δημοσκοπικές καταγραφές αποτυπώνουν περισσότερο μια πρώτη πολιτική και κοινωνική δυναμική, παρά συγκροτημένους κομματικούς σχηματισμούς, με σαφές πολιτικό πρόγραμμα και οργανωτική δομή.

«Κόμμα Τσίπρα»

Στην ερώτηση «θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα», συγκεντρώνει 20% η αποδοχή (9% «σίγουρα ναι», 11% «μάλλον ναι»). To 71% είναι αρνητικοί (18% «μάλλον όχι», 53% «σίγουρα όχι»), ενώ 9% απάντησαν «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ». Σε επίπεδο πολιτικής αυτοτοποθέτησης, όσοι δηλώνουν θετικοί απέναντι στο νέο εγχείρημα Τσίπρα προέρχονται: Το 42% από την Αριστερά, το 37% από την Κεντροαριστερά, το 14% από το Κέντρο, το 9% από την Κεντροδεξιά, το 6% από τη Δεξιά, ενώ το 10% δήλωσε «πουθενά. Αυτά για τη δημοσκόπηση της Pulse.

Στην έρευνα της Mrb, για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες απάντησαν: 11,1% «σίγουρα θα ψηφίσω», 12,1% «μάλλον», 15,5% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω» και 57% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω».

«Κόμμα Καρυστιανού»

Στη δημοσκόπηση της Pulse, στην ερώτηση «θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής την κα. Καρυστιανού», το 21% απάντησε θετικά (8% «σίγουρα ναι», 13% «μάλλον ναι»). Το 68% δήλωσαν όχι (16% «μάλλον όχι», 52% «σίγουρα όχι»), ενώ ένα 11% απάντησε «Δεν γνωρίζω / Δεν απαντώ». Απ’ αυτούς που θα στήριζαν ένα νέο πολιτικό φορέα υπό την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών το 13% προέρχεται από την Αριστερά, το 27% από την Κεντροαριστερά, το 18% από το Κέντρο, το 15% από την Κεντροδεξιά, το 24% από τη Δεξιά, ενώ το 40% δήλωσε από «πουθενά».

Στην έρευνα της Mrb, για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες απάντησαν: 6,6% «σίγουρα θα το ψηφίσω», 18,5% «μάλλον θα το ψηφίσω», 18,8% «μάλλον δεν θα το ψηφίσω», 49,1% «σίγουρα δεν θα το ψηφίσω».

«Κόμμα Σαμαρά»

Για τον Αντώνη Σαμαρά τα πράγματα είναι πιο ξεκάθαρα και ακολουθούν τη «γραμμή» των προηγούμενων δημοσκοπήσεων. Στην έρευνα της Pulse και στην ερώτηση «θα ψηφίζατε ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον πρώην πρωθυπουργό, Αντώνη Σαμαρά», το 12% αποκρίθηκε θετικά (3% «σίγουρα ναι», 9% «μάλλον ναι»), το 78% απάντησε «όχι» (16% «μάλλον όχι», 62% «σίγουρα όχι») και 10% απάντησε «δεν γνωρίζω / δεν απαντώ».

Απ’ αυτούς που θα στήριζαν τον πρώην πρωθυπουργό, το 4% προέρχεται από την Αριστερά, το 6% από την Κεντροαριστερά, το 9% από το Κέντρο, το 18% από την Κεντροδεξιά, το 27% από τη Δεξιά, ενώ ένα 13% απάντησε «πουθενά».

Στη δημοσκόπηση της Mrb, για το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν, οι πολίτες απάντησαν: 3,5% «σίγουρα θα το ψήφιζα», 9,8% «μάλλον», 15,6% «μάλλον δεν θα το ψήφιζα», 67,5% «σίγουρα δεν θα το ψήφιζα».