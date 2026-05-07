«Όχι» σε μία τρίτη θητεία Μητσοτάκη απαντούν οι πολίτες στη νέα δημοσκόπηση της MRB με το 57,8% να ζητά κυβερνητική αλλαγή.

Την εμπιστοσύνης τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλώνουν 7 στους 10 πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, που παρουσίασε το Open.

Στο ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της ποσοστό της τάξης του 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει, το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές Σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ποσοστό της τάξης του 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες

Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 58% λέει «σίγουρα λάθος», το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή», το 15,6% λέει «μάλλον σωστή», το 13,7% λέει «μάλλον λάθος» ενώ ένα 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicmk4sev83d?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στο ερώτημα για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, το 36% θεωρεί ότι θα είναι «πολύ καθοριστικό» το 24,7% «αρκετά καθοριστικό», το 19,2% «όχι και τόσο», το 16,5% «καθόλου» ενώ το 3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ» Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Στο ερώτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, το 63,1% των ερωτηθέντων απαντούν «σίγουρα», το 16,7% λέει «μάλλον», το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί» και το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει». Σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης αποτελεί το γεγονός πως 7 στους 10 από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν πως «πρέπει να γίνει αυτό».

Υπόθεση υποκλοπές

Για το εάν θα πρέπει να γίνει ή όχι εξεταστική, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, για τις υποκλοπές το το 39,5% σίγουρα συμφωνεί, το 28,2% μάλλον συμφωνεί, το 10,3% μάλλον διαφωνεί και το 13% σίγουρα συμφωνεί. Το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1% ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 15,6%, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο». Τη δεύτερη θέση ωστόσο κατέχει ο Κανένας με ποσοστό 20,2%.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dicmkqxvwlo9?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για το ενδεχόμενο τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ή αν θα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, το σαρωτικό 57,8% ζητά κυβερνητική αλλαγή, ενώ το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν» μία τρίτη θητεία, το 13,5% λέει «μάλλον», το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή».

Η πρόθεση ψήφου κρίνεται κατά 22,5% υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, ΚΚΕ με 6% ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% και Νίκη με 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος κερδίζει το 22%.

Κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά

Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν το 57% απαντά σίγουρα ότι δεν θα το ψηφίσει ενώ αντίθετα το 11,1% απαντά ότι σίγουρα θα το ψηφίσει, το 12,1% «μάλλον» και το 15,5% μάλλον δεν θα το ψηφίσει.

Αντίστοιχα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, μόλις το 6,6% απαντά ότι σίγουρα θα το ψηφίσει, το 18.5% ίσως, το 18,8% απαντά μάλλον όχι και το 49,1% δηλώσει πως σίγουρα δεν θα το ψηφίσει.

Στο ίδιο ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά, το 67,5% απαντά ότι σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, το 15,6% ότι μάλλον δεν θα το ψήφιζε, ενώ αντίθετα σίγουρα θα το ψήφιζε λέει το 3,5% και μάλλον το 9,8%.





