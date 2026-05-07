Την εμπιστοσύνης τους στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δηλώνουν 7 στους 10 πολίτες σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της MRB, που παρουσίασε το Open.
Στο ερώτημα για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και εάν υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες ή κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της ποσοστό της τάξης του 48% λέει πως «σίγουρα η ευρωπαϊκή εισαγγελία κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», το 23,3% λέει πως «μάλλον» την κάνει, το 15,5% λέει πως «μάλλον έχει πολιτικές Σε ό,τι αφορά στους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας ποσοστό της τάξης του 54,1% λέει πως «σίγουρα» ή «μάλλον» κάνει αμερόληπτα τη δουλειά της», ενώ το 40,7% λέει πως «μάλλον» ή «σίγουρα» υπάρχουν πολιτικές σκοπιμότητες
Στην ερώτηση εάν είναι σωστό να είναι ξανά υποψήφιοι στις εκλογές οι βουλευτές για τους οποίους η ευρωπαϊκή εισαγγελία ζήτησε να αρθεί η ασυλία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ένα σαρωτικό ποσοστό της τάξης του 58% λέει «σίγουρα λάθος», το 7,3% λέει «σίγουρα σωστή», το 15,6% λέει «μάλλον σωστή», το 13,7% λέει «μάλλον λάθος» ενώ ένα 5,4% λέει «δεν ξέρω/δεν απαντώ».
Στο ερώτημα για το εάν το γεγονός πως η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζήτησε από τη Βουλή να αρθεί η ασυλία των 13 εν ενεργεία βουλευτών της ΝΔ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα καθορίσει την ψήφο τους στις επόμενες εκλογές, το 36% θεωρεί ότι θα είναι «πολύ καθοριστικό» το 24,7% «αρκετά καθοριστικό», το 19,2% «όχι και τόσο», το 16,5% «καθόλου» ενώ το 3,5% «δεν ξέρω/δεν απαντώ» Το 58,9% των ψηφοφόρων της ΝΔ απαντάει πως είναι «πολύ» ή «αρκετά» καθοριστικό.
Στο ερώτημα για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής για να ερευνηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ του Σπήλιου Λιβανού και της Φωτεινής Αραμπατζή, το 63,1% των ερωτηθέντων απαντούν «σίγουρα», το 16,7% λέει «μάλλον», το 9,4% λέει «μάλλον δεν πρέπει να συσταθεί» και το 5,5% λέει «σίγουρα δεν πρέπει». Σημαντικό στοιχείο της δημοσκόπησης αποτελεί το γεγονός πως 7 στους 10 από τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας κρίνουν πως «πρέπει να γίνει αυτό».
Υπόθεση υποκλοπές
Για το εάν θα πρέπει να γίνει ή όχι εξεταστική, μετά την αρχειοθέτηση της υπόθεσης, για τις υποκλοπές το το 39,5% σίγουρα συμφωνεί, το 28,2% μάλλον συμφωνεί, το 10,3% μάλλον διαφωνεί και το 13% σίγουρα συμφωνεί. Το 76,3% των ψηφοφόρων της ΝΔ συμφωνεί να γίνει Εξεταστική για την υπόθεση.
Καταλληλότερος πρωθυπουργός παραμένει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 23,1%, ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,9%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,8% και η Αφροδίτη Λατινοπούλου με 5,1% ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 15,6%, απάντησε πως θα προτιμούσε «άλλο πρόσωπο». Τη δεύτερη θέση ωστόσο κατέχει ο Κανένας με ποσοστό 20,2%.
Για το ενδεχόμενο τρίτης θητείας του Κυριάκου Μητσοτάκη και της ΝΔ ή αν θα πρέπει να υπάρξει κυβερνητική αλλαγή, το σαρωτικό 57,8% ζητά κυβερνητική αλλαγή, ενώ το 11,6% λέει «σίγουρα αξίζουν» μία τρίτη θητεία, το 13,5% λέει «μάλλον», το 13,3% λέει «μάλλον πρέπει να υπάρξει αλλαγή».
Η πρόθεση ψήφου κρίνεται κατά 22,5% υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,3%, η Ελληνική Λύση με 8,5%, η Πλεύση Ελευθερίας με 7,9%, ΚΚΕ με 6% ΣΥΡΙΖΑ με 3,9% και Νίκη με 1,8%. Η αδιευκρίνιστη ψήφος κερδίζει το 22%.
Κόμμα Τσίπρα, Καρυστιανού, Σαμαρά
Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και πόσο πιθανό είναι να το ψηφίσουν το 57% απαντά σίγουρα ότι δεν θα το ψηφίσει ενώ αντίθετα το 11,1% απαντά ότι σίγουρα θα το ψηφίσει, το 12,1% «μάλλον» και το 15,5% μάλλον δεν θα το ψηφίσει.
Αντίστοιχα για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, μόλις το 6,6% απαντά ότι σίγουρα θα το ψηφίσει, το 18.5% ίσως, το 18,8% απαντά μάλλον όχι και το 49,1% δηλώσει πως σίγουρα δεν θα το ψηφίσει.
Στο ίδιο ερώτημα για το κόμμα Σαμαρά, το 67,5% απαντά ότι σίγουρα δεν θα το ψήφιζε, το 15,6% ότι μάλλον δεν θα το ψήφιζε, ενώ αντίθετα σίγουρα θα το ψήφιζε λέει το 3,5% και μάλλον το 9,8%.