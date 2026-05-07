Η Δάφνη Καραβοκύρη μίλησε για τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία.

Το πρωί της Πέμπτης 7 Μαΐου η Δάφνη Καραβοκύρη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Happy Day» όπου παραχώρησε μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη, μιλώντας μεταξύ άλλων και για την μάχη που έδωσε με την νευρική ανορεξία.

Όπως εξήγησε η ίδια νόσησε στην ηλικία των 15 ετών και χρειάστηκαν αρκετά χρόνια μέχρι να ανακάμψει πλήρως και να μπορέσει να απολαύσει ουσιαστικά ορισμένα πράγματα της καθημερινής ζωής:

«Νόσησα στα 15 υπήρχε πάρα πολύ λίγη ενημέρωση σχετικά με αυτό και να πούμε ότι ήταν και ένα μεγάλο ταμπού, εάν μπορούσε να το διακρίνει ο γονιός ήσουν τυχερός! Εμένα οι γονείς μου το είδαν και αντιμετωπίστηκε και με ψυχολόγο και με διατροφολόγο. Φυσικά, αυτό είναι μία χρονοβόρα διαδικασία, μαθαίνεις όμως μεγαλώνοντας να το διαχειριστείς. Έμαθα να απολαμβάνει πράγματα τα τελευταία 2 – 3 χρόνια, να αφήνω τον εαυτό μου ελεύθερο. Αγκαλιάζοντας αυτό ήρθα και πιο κοντά στην αγάπη του εαυτού του».

Σε δεύτερο χρόνο, με αφορμή την ερώτηση της Σταματίνα Τσιμτσιλή σχετικά με το πώς ξεκίνησε η διατροφική διαταραχή, η Δάφνη Καραβοκύρη εξομολογήθηκε ότι ήταν ένα μέσο για να κερδίσει την προσοχή των γονιών της: «Υπήρχαν πολλά θέματα μεταξύ των γονιών μου γιατί χωρίζανε. Οπότε ήταν ο τρόπος μου για ν τους πω «ε, γονείς είμαι κι εγώ εδώ…». Τα προβλήματα των γονιών μου φώλιασαν στη νευρική ανορεξία. Ήταν μια ανάγκη για προσοχή και φροντίδα, μπορεί να μην αντιλήφθηκαν το λόγο, αλλά κατάλαβαν το πρόβλημα... Στεναχωριέμαι πολύ με τα σχόλια του κόσμου».

Τέλος, μοιράστηκε ορισμένα προβλήματα που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της μάχης της με την νευρική ανορεξία: «Μου είχε κοπεί η περίοδος, έχασα μαλλιά, το σώμα μου έβγαζε εκζέματα. Η πιο δύσκολη στιγμή ήταν όταν νοσηλεύτηκα. Τελικά πήρα πάλι πίσω τα κιλά. Ένα χρόνο μπαινόβγαινα. Είναι όμορφο να τα συζητάς και είναι από τις πιο επικίνδυνες μάστιγες του σήμερα. Υπάρχουν τα social media που έχουν πρότυπα που δεν είναι υγιή».

