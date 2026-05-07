Μόνο μία φορά την εβδομάδα δεν είναι αρκετή! Γι’ αυτό και η κωμική σειρά «Γιατί Ρε Πατέρα;» από τη Δευτέρα 11 Μαΐου έρχεται κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 για να μας χαρίζει ακόμα περισσότερες στιγμές γέλιου και σασπένς μέσα από μία ιστορία γεμάτη ανατροπές.

Όσα θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια της νέας εβδομάδας στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;».

Δευτέρα 11 Μαΐου – Επεισόδιο 27

Ο Φώντας μαθαίνει την πληροφορία ότι ο Νίκος έχει τα χρήματα και βρίσκεται κατευθείαν σε άρνηση. Παράλληλα, ο Μιχαήλος μένει πλέον στο σπίτι της Βιβής και αντιμετωπίζει την ιδιόμορφη συγκατοίκηση με τον Τάσο.

Και όσο η σχέση της Αντιγόνης με τον Ορέστη περνάει μεγάλη κρίση, ο Νίκος αποκαλύπτει στη Μάγδα την ωμή πραγματικότητα για τη σχέση Μιχαήλου-Βιβής, φέρνοντας την αντιμέτωπη και με τους δύο. Στο μυαλό του όμως, έχει ένα σχέδιο και ένα βαθύτερο λόγο που το κάνει αυτό…

Τρίτη 12 Μαΐου – Επεισόδιο 28

Η Μάγδα ζητάει την βοήθεια του Ρουκάκα για να εκτελέσει το σχέδιο του Νίκου, ενώ η Χρυσώ και η Διαμάντω έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι της Αντιγόνης με σκοπό να την «ξεμπροστιάσουν».

Κι ενώ η σχέση του Μιχαήλου με τη Βιβή προχωράει, ο Μιχαήλος μαθαίνει για πρώτη φορά ότι ο Τσατσάνης ήταν βαριά άρρωστος. Σοκαρισμένος, βρίσκει τον Δάκη και του επιτίθεται, ενώ παράλληλα στο σπίτι του Τσατσάνη το σχέδιο εναντίον του Μιχαήλου είναι έτοιμο να ξεκινήσει…