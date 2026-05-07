Όσα θα δούμε στα δύο νέα επεισόδια της νέας εβδομάδας στη σειρά «Γιατί ρε πατέρα;».
Δευτέρα 11 Μαΐου – Επεισόδιο 27
Ο Φώντας μαθαίνει την πληροφορία ότι ο Νίκος έχει τα χρήματα και βρίσκεται κατευθείαν σε άρνηση. Παράλληλα, ο Μιχαήλος μένει πλέον στο σπίτι της Βιβής και αντιμετωπίζει την ιδιόμορφη συγκατοίκηση με τον Τάσο.
Και όσο η σχέση της Αντιγόνης με τον Ορέστη περνάει μεγάλη κρίση, ο Νίκος αποκαλύπτει στη Μάγδα την ωμή πραγματικότητα για τη σχέση Μιχαήλου-Βιβής, φέρνοντας την αντιμέτωπη και με τους δύο. Στο μυαλό του όμως, έχει ένα σχέδιο και ένα βαθύτερο λόγο που το κάνει αυτό…
Τρίτη 12 Μαΐου – Επεισόδιο 28
Η Μάγδα ζητάει την βοήθεια του Ρουκάκα για να εκτελέσει το σχέδιο του Νίκου, ενώ η Χρυσώ και η Διαμάντω έχουν εγκατασταθεί στο σπίτι της Αντιγόνης με σκοπό να την «ξεμπροστιάσουν».
Κι ενώ η σχέση του Μιχαήλου με τη Βιβή προχωράει, ο Μιχαήλος μαθαίνει για πρώτη φορά ότι ο Τσατσάνης ήταν βαριά άρρωστος. Σοκαρισμένος, βρίσκει τον Δάκη και του επιτίθεται, ενώ παράλληλα στο σπίτι του Τσατσάνη το σχέδιο εναντίον του Μιχαήλου είναι έτοιμο να ξεκινήσει…