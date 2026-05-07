Μία νέα μονομαχία περιμένει απόψε τους Survivors που θα αγωνιστούν απέναντι στην Τουρκική ομάδα.

Το σημερινό αγώνισμα του Survivor ενώνει για μία ακόμη φορά την ελληνική με την τουρκικοί ομάδα και όλοι οι παίκτες ανυπομονούν να μπουν στο στίβο μάχης.

Ήδη από την προηγούμενη φορά, παρατηρήθηκε η έντονη συμπάθεια ορισμένων Ελλήνων προς τους Τούρκους και το αντίστροφο, με τον Γιώργο Πολύχρο να δείχνει φανερά το ενδιαφέρον του προς την τουρκάλα παίκτρια.

Από την άλλη πλευρά, ο Μπαρίς από την Τουρκία, μίλησε στους δύο παρουσιαστές για την Αριάδνη η οποία φάνηκε ιδιαίτερα κολακευμένη από την παρουσία του:

«Εδώ πέρα στο παιχνίδι έχουμε ξεχάσει να φλερτάτρουμε γιατί ζούμε όλοι μαζί. Έπρεπε να έρθουν οι Τούρκοι για να νιώσουμε λίγο γυναίκες γιατί το έχουμε ξεχάσει λίγο αυτό. Ο Μπαρίς μάλλον ανυπομονεί να με δει. Μάλλον θα δηλώσει σήμερα ότι ήμουν η δική του αγάπη. Πάντως το έφερε ωραία, πολύ ευγενικός. Μου έδωσε και την μπαντάνα του!».

Από την άλλη πλευρά, ο Γιώργος, δεν έκρυψε το ενδιαφέρον του προς το πρόσωπο της Νεφισέ: «Ο Μπαρίς είχε έρωτα με την Αριάδνη… Η Νεφισέ μου αρέσει από τις Τουρκάλες. Θα πάω να της το πω σήμερα! Δεν έχω να χάσω τίποτα, οφείλει να το ξέρει».