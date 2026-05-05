Έξαλλη η Μαντίσα με τον Μιχάλη Σηφάκη. Η επόμενη ημέρα μετά του συμβούλιο στο νησί των Survivors.

Το νέο επεισόδιο του Survivor, ξεκίνησε με εντάσεις και οι παίκτες βρίσκονται στον απόηχο του χθεσινού συμβουλίου.

Ήδη, από το βράδυ της Δευτέρας, «φούντωσαν τα αίματα» με τη Μαντίσα να βρίσκεται στο επίκεντρο κάνοντας ευθεία επίθεση στο Μιχάλη Σηφάκη.

Στο σχετικό απόσπασμα απεικονίζεται η παίκτρια, να κατηγορεί τον Σηφάκη για απρεπή συμπεριφορά, με τον ίδιο να δηλώνει λίγο αργότερα ότι το σκηνικό ήταν «στημένο» από τον Δημήτρη.

Ο Μάνος αρχικά, πήρε το λόγο με σκοπό να εκφράσει την άποψή του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Οπλοπολυβόλο η Μαντίσα χθες στο συμβούλιο, χωρίς να επαναλαμβάνεται, κάτι που δεν βλέπουμε συχνά. Βαρούσε το Μιχάλη με ατάκες… Δεν μπόρεσε να σταυρώσει λέξη… τα χει χάσει».

Σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, δεν είναι λίγοι όσοι από τους «Επαρχιώτες» παίρνουν, άτυπα, το μέρος της Μαντίσας.

Από την πλευρά του ο Σταύρος, δήλωσε ανοιχτά τη δυσαρέσκεια του ως προς το πρόσωπο του Μιχάλη, ενώ η Μαντίσα δήλωσε χαρακτηριστικά:

«Είχα καταλάβει ποιος είναι ο Μιχάλης, αλλά τελικά μου έδειξε 100% το ποιος είναι. Εγώ ξύπνια είμαι, αντίληψη έχω και αυτό είναι που σε ενοχλεί…».

Ο Μιχάλης Σηφάκης, δεν δίστασε να εκφράσει την άποψή του στην κάμερα του ριάλιτι, ενώ λίγο νωρίτερα η Ιωάννα Δεσύλα, έκανε σαφές ότι έχουν δημιουργηθεί κλίκες ανάμεσα στις δύο ομάδες.

«Υποψιαζόμασταν ότι τα λόγια της Μαντίσας δεν ήταν δικά της και εχθές το επιβεβαιώσαμε. Είδαμε εχθές τον Δημήτρη στα σκοτάδια να μιλά με τη Μαντίσα και να της λέει κατά λέξη: «Είδες πόσο ωραίο είναι να είσαι προετοιμασμένη στο συμβούλιο;». Οπότε, η Μαντίσα, έμαθε πάρα πολύ καλά το ποίημα της ένα πολύ ωραίο σχέδιο από τους Μπλε», δήλωσε ο Σηφάκης.

Survivor – Η «επίθεση» του Δημήτρη στον Αλέξανδρο

Από τη δική του πλευρά, ο Δημήτρης, μίλησε στην κάμερα του ριάλιτι, αναφερόμενος στον Αλέξανδρο Κούρτοβικ, ο οποίος, σύμφωνα με τα λεγόμενά του κρυφάκουγε την αντίπαλη ομάδα: «Εχθές το βράδυ καθόμασταν εδώ 7 – 8 άτομα και μιλούσαμε. Μόλις σπάμε, βγαίνει από τα χορτάρια ο Αλέξανδρος Κούρτοβικ.

Καθόταν κρυμμένος, με το που φτάσαμε, κρύφτηκε. Είχε κρυφτεί και κρυφάκουγε… Ο περίεργος. Ποιος το κάνει αυτό το πράγμα; Τον βλέπουμε να περνάμε με γυαλισμένο το μάτι… Κάπως κρίμα. Κάπου να υπάρχει και λίγη αξιοπρέπεια!».

Survivor – Έξαλλη η Μαντίσα με τον Μιχάλη και τον Άλεξ

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η Μαντίσα με τους συμπαίκτες της, αναφέρθηκαν στον πρώην ποδοσφαιριστή, σχολιάζοντας χαρακτηριστικά ότι τάζει σε όλους «λαγούς με πετραχήλια» για να τους έχει με το μέρος του.

