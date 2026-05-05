Αιφνιδιαστική ήταν η είσοδος της Κάιλι Τζένερ στο φετινό Met Gala.

Η Κάιλι Τζένερ έχει αποδείξει και στο παρελθόν ότι ξέρει να τραβάει την προσοχή και τα βλέμματα του κοινού, ωστόσο αυτή τη φορά, το έκανε με έναν απρόσμενο τρόπο κατά την είσοδό της στα στο Met Gala.

Η φετινή διοργάνωση έφερε στο προσκήνιο την τέχνη και οι εκλεκτοί καλεσμένοι έπρεπε να φορέσουν δημιουργίες άμεσα επηρεασμένες από οποιαδήποτε μορφή τέχνη τους εκφράζει.

Έτσι, η Κάιλι Τζένερ, επέλεξε να φορέσει ένα εμβληματικό φόρεμα, δημιουργία του Schiaparelli. Το ντύσιμο ξεκινούσε από έναν εφαρμοστό, στο χρώμα του δέρματος κορσέ, και κατέληγε σε μία μεγαλοπρεπή ντραπέ φούστα με όγκο και «πλούσιες» λεπτομέρειες, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι υποστήριξαν ότι εικόνα της ήταν εμπνευσμένη από την Αφροδίτη της Μήλου.

Evan Agostini/Invision/AP

Παρ’ όλα αυτά, ένα απρόοπτο παραλίγο να της κοστίσει την εντυπωσιακή της εμφάνιση.

Καθώς ανέβαινα τα σκαλιά της εισόδου, η Κάιλι Τζένερ φαίνεται να πατά το εσωτερικό της φούστας της με αποτέλεσμα να χάνει την ισορροπία της, ωστόσο η κατάσταση «σώθηκε» το τελευταίο λεπτό.

{https://www.tiktok.com/@extra_tv/video/7636180545411550494}

Η ίδια, αντέδρασε άμεσα και αμέσως δέχτηκε βοήθεια για να συνεχίσει την πορεία της προς την είσοδο με χαμόγελο.