Η εντυπωσιακή εμφάνιση της Κιμ Καρντάσιαν στο Met Gala.

Η Κιμ Καρντάσιαν, έκανε μία εντυπωσιακή είσοδο στο κόκκινο χαλί του Met Gala 2026, που διοργανώθηκε για μία ακόμη φορά στη Νέα Υόρκη.

Το Met Gala πραγματοποιείται κάθε χρόνο την πρώτη Δευτέρα του Μαΐου και γίνεται σημείο αναφοράς για διασημότητες, σχεδιαστές και προσωπικότητες της μόδας.

Οι καλεσμένοι κάθε χρονιά, καλούνται να ντυθούν στα πλαίσια μίας συγκεκριμένης θεματικής, με τις εκκεντρικές εμφανίσεις να τραβούν τα βλέμματα.

Για το 2026, η θεματική στράφηκε προς την τέχνη με τους καλεσμένους να αντλούν έμπνευση από γλυπτά και πίνακες ζωγραφικής.

Ανάμεσά τους, η Κιμ Καρντάσιαν, έκανε μία ανατρεπτική είσοδο, με την αλλαγή στα μαλλιά της να μην περνά απαρατήρητη.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Evan Agostini/Invision/AP

Συγκεκριμένα, η τηλεπερσόνα, εμφανίστηκε ξανθιά, φορώντας ένα εκκεντρικό πορτοκαλί bodysuit, δημιουργία των Allen Jones και Whitaker Malem.

Evan Agostini/Invision/AP

Με αυτόν τον τρόπο, το σώμα της θύμιζε πανοπλία, εμπνευσμένο από την τέχνη της γλυπτικής.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dias1negvv29?integrationId=40599y14juihe6ly}