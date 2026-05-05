Κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 24:00 στον ΑΝΤ1.

Απόψε, Τρίτη 5 Μαΐου στις 24:00 ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τον Νίκο Συρίγο. Ο δημοσιογράφος από το «Χαμογέλα και Πάλι» αναφέρεται στη Σίσσυ Χρηστίδου, τονίζοντας πως χωρίς εκείνη δεν θα είχε πετύχει όσα κατάφερε στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια.

Πώς τον χαρακτήρισε η Σίσσυ στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Γρηγόρη κατά τη διάρκεια της εκπομπής; Πώς από το αθλητικό ρεπορτάζ πέρασε στο κοινωνικό;

Γιατί δηλώνει πως δεν θα «καλουπωθεί» ποτέ;

Τι ορίζει ως «τηλεοπτική υποκρισία» και τι απαντά σε όσους τον θεωρούν γραφικό; Στη συνέχεια, σχολιάζει πρόσωπα της τηλεόρασης, από τον Λάμπρο Κωνσταντάρα και τον Δημήτρη Παπανώτα μέχρι και τον Γιώργο Λιάγκα και τη Ναταλία Γερμανού. Παράλληλα, μιλάει για τις κόρες του, τα «παράσημα» της ζωής του, αλλά και για τη γυναίκα που, όπως ομολογεί, τον έμαθε να αγαπάει και να αγαπιέται, την Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Τέλος, ο Νίκος Συρίγος δηλώνει πως θα συνεχίσει να υπηρετεί τη δημοσιογραφία αιχμής και να υπερασπίζεται όσα πρεσβεύει, όσο κι αν αυτό ενοχλεί.



Καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και η Ανδρομάχη. Η εντυπωσιακή τραγουδίστρια, που τον τελευταίο καιρό έχει γίνει «σούσουρο», μιλάει για το μοναδικό συναίσθημα της μητρότητας και περιγράφει την εγκυμοσύνη της ως «9 μήνες γαλήνης» για εκείνη και τον σύζυγό της, Γιώργο Λιβάνη.

Πώς είναι η καθημερινότητά τους με τον μικρό Γεράσιμο; Θα ήθελαν να αποκτήσουν σύντομα και δεύτερο παιδάκι;

Πώς καταφέρνει να διατηρεί τη σιλουέτα της και γιατί δεν αγχώνεται ποτέ; Στη συνέχεια, περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο η φιλία της με τον Γιώργο Λιβάνη στα «διπλανά καμαρίνια» εξελίχθηκε στον απόλυτο έρωτα.

Η Ανδρομάχη αναφέρεται στην επαγγελματική της πορεία, τις στιγμές αμφιβολίας που την έκαναν να τα παρατήσει, αλλά και το ένστικτό της που δεν την πρόδωσε ποτέ. Πώς έγραψε τη μεγάλη επιτυχία «Καλέ ποιος είναι αυτός;» μέσα σε μόλις δέκα λεπτά; Τι αποκαλύπτει για το νέο της τραγούδι «Δίνω Κατάθεση»;

Τέλος, μιλάει με ενθουσιασμό για τη συνεργασία της με τον Θοδωρή Φέρρη στο «Barbarella» και ξεσηκώνει το στούντιο ερμηνεύοντας ζωντανά τις μεγάλες επιτυχίες της.



