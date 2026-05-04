Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων & Κουλτούρας της Παπαστράτος και ΝΑ Ευρώπης της Philip Morris International τοποθετείται για το employee wellbeing, την οικονομική ασφάλεια και τις σύγχρονες προσδοκίες των εργαζομένων.

Το ερώτημα εν έτει 2026, τι σημαίνει σήμερα «καλή δουλειά» επιστρέφει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς οι εργαζόμενοι επαναξιολογούν όχι μόνο τις αποδοχές τους, αλλά και το επίπεδο ασφάλειας, σταθερότητας και ισορροπίας στην καθημερινότητά τους. Κι αυτό γιατί η ευημερία στην εργασία συνδέεται πλέον με την ποιότητα της εμπειρίας και όχι αποκλειστικά με το οικονομικό σκέλος.

Το employee wellbeing αποτέλεσε το κεντρικό θέμα συζήτησης στο Οικονομικό Φόρουμ Δελφών 2026, όπου αναδείχθηκε ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα σύνολο αποσπασματικών παροχών, αλλά ως στρατηγική επιλογή που επηρεάζει άμεσα την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας.

«Η έννοια του wellbeing δεν περιορίζεται στην ψυχική ή σωματική υγεία»

Η Γενική Διευθύντρια Ανθρώπων & Κουλτούρας της Παπαστράτος και ΝΑ Ευρώπης της Philip Morris International, Μαρία Πατακιούτη ανέδειξε την ανάγκη για μια πιο ολιστική προσέγγιση. Όπως σημείωσε, η έννοια του wellbeing δεν περιορίζεται στην ψυχική ή σωματική υγεία, αλλά αφορά συνολικά την εμπειρία του εργαζομένου, δηλαδή την οικονομική ασφάλεια, τη δυνατότητα εξέλιξης, το αίσθημα σκοπού, την κουλτούρα εμπιστοσύνης και την ισορροπία προσωπικής και επαγγελματικής ζωής.

Σε ένα περιβάλλον όπου η επαγγελματική εξουθένωση εμφανίζεται όλο και πιο συχνά, τα στοιχεία αυτά δεν αποτελούν πλέον «πρόσθετα», αλλά βασικές προσδοκίες των εργαζομένων.

Στο προσκήνιο οι ανταγωνιστικές αποδοχές

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της οικονομικής ασφάλειας, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική συζήτηση για wellbeing χωρίς μια ισχυρή και δίκαιη βάση αποδοχών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως ανέφερε, η Παπαστράτος τοποθετείται σταθερά στο ανώτατο επίπεδο της αγοράς από πλευράς αμοιβών, μέσα από συστηματική παρακολούθηση και benchmarking, ενώ διαθέτει και πιστοποίηση ίσων αμοιβών μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Παράλληλα, κάθε εργαζόμενος υποστηρίζεται με εξατομικευμένο πλάνο επαγγελματικής ανάπτυξης, ενώ για κρίσιμους ρόλους εφαρμόζονται οργανωμένα πλάνα διαδοχής, με στόχο τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του οργανισμού.

Από τις παροχές στην καθημερινότητα

Η συζήτηση ανέδειξε ότι η ευημερία στην εργασία δεν εξαντλείται σε επιμέρους benefits, αλλά αποτυπώνεται στην καθημερινότητα. Η στήριξη της οικογένειας, η ενίσχυση των γονέων και η δημιουργία ενός υποστηρικτικού περιβάλλοντος αποτελούν, σύμφωνα με την ίδια, βασικά στοιχεία μιας σύγχρονης προσέγγισης.

Όπως εξήγησε, η πρόκληση δεν είναι η υιοθέτηση «μιας μαγικής λύσης», αλλά η διαρκής ενίσχυση των πολιτικών που ήδη λειτουργούν, σε συνδυασμό με έναν πιο ανοιχτό και ειλικρινή διάλογο μέσα στους οργανισμούς.

Οι νέες προσδοκίες των εργαζομένων

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στις αλλαγές που φέρνουν οι νεότερες γενιές στην αγορά εργασίας. Όπως σημείωσε, οι εργαζόμενοι δεν αναζητούν πλέον μόνο έναν μισθό ή ένα πακέτο παροχών, αλλά νόημα, συνέπεια και ουσιαστικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο πίσω από τον ρόλο.

Αυτό μεταφράζεται σε αυξημένες απαιτήσεις από τις επιχειρήσεις να λειτουργούν με αξίες, να τοποθετούνται με σαφήνεια σε κοινωνικά ζητήματα και να αποδεικνύουν στην πράξη ότι κατανοούν τις πραγματικές συνθήκες ζωής των ανθρώπων τους.

Στη συζήτηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτείας και της αγοράς, αναδεικνύοντας διαφορετικές πτυχές του ζητήματος, από το θεσμικό πλαίσιο και τις συλλογικές συμβάσεις έως την καθημερινότητα των μικρών επιχειρήσεων και την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων. Κοινό σημείο αποτέλεσε ότι η ευημερία στην εργασία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποσπασματικά, αλλά απαιτεί συντονισμένη προσέγγιση και συνεργασία.

Η ευημερία ως βασική προϋπόθεση

Η παρουσία της Παπαστράτος στο Delphi Economic Forum 2026 δεν έρχεται τυχαία σε μια συγκυρία όπου η συζήτηση για την εργασία αλλάζει. Η ασφάλεια, η εμπιστοσύνη και η ποιότητα ζωής μετατρέπονται σε βασικά ζητούμενα, με τις επιχειρήσεις να καλούνται να αποδείξουν στην πράξη πώς τα ενσωματώνουν στη λειτουργία τους.

Στην περίπτωση της Παπαστράτος, το βάρος δίνεται σταθερά στους ανθρώπους της, από τις ανταγωνιστικές αποδοχές και την πιστοποίηση ίσων αμοιβών, μέχρι τα οργανωμένα προγράμματα ανάπτυξης και τις πρωτοβουλίες που επηρεάζουν την καθημερινότητα στην εργασία. Δεν είναι τυχαίο ότι η εταιρεία καταγράφει διαδοχικές διακρίσεις ως «Κορυφαίος Εργοδότης» στην Ελλάδα τα τελευταία 12 χρόνια, ενώ η Philip Morris International ξεχωρίζει αντίστοιχα σε διεθνές επίπεδο. Σε μια περίοδο όπου το wellbeing παύει να είναι «πακέτο παροχών» και γίνεται συνολική εμπειρία, τέτοιες προσεγγίσεις αποκτούν διαφορετικό βάρος.