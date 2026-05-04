Το «Κάτι Ψήνεται» ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Αυτή την εβδομάδα κάνει στάση στην Κόρινθο. Όσα θα δούμε αυτή την εβδομάδα!

Το αγαπημένο «Κάτι ψήνεται», που φέτος γιορτάζει 20 χρόνια διεθνούς επιτυχίας και μετρά παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, έρχεται καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1 και μας ανοίγει την όρεξη για φαγητό, αλλά και παρέα.

Αυτή την εβδομάδα, το «Κάτι ψήνεται» κάνει στάση στην όμορφη Κόρινθο. Πέντε μέλη από τη θεατρική ομάδα της πόλης, ανοίγουν το σπίτι τους και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στη μαγειρική. Ποιος θα ξεχωρίσει; Ποιος θα φτάσει στην κορυφή της βαθμολογίας και θα κατακτήσει το έπαθλο των 2.500 ευρώ;

Δευτέρα 4 Μαΐου στις 17:15

Την εβδομάδα στην Κόρινθο ανοίγει η Κική, η Πρόεδρος του Συλλόγου και της θεατρικής ομάδας. Η Κική είναι 62 ετών, συνταξιούχος και μητέρα δύο παιδιών. Κοινωνική, αυθόρμητη και με χιούμορ, έχει στόχο της να κάνει τους ανθρώπους γύρω της να γελάνε.

Απολαμβάνει την καθημερινότητά της, κάνοντας βόλτα στην ακροθαλασσιά, γιατί εκεί βρίσκει την ηρεμία. Με σιγουριά, καλή διάθεση και αρκετούς θεατρικούς ρόλους ετοιμάζει ένα μενού τριών πιάτων με ευφάνταστους τίτλους, μυρωδιές ελληνικής παράδοσης και γεύσεις που ανοίγουν την όρεξη.

Η βραδιά κυλά με γέλιο, πολλά πειράγματα και καυστικά σχόλια, ενώ το δείπνο κορυφώνεται με την Κική να μαθαίνει σε όλους τανγκό. Θα καταφέρει η πρώτη οικοδέσποινα να κερδίσει τις εντυπώσεις και τις υψηλές βαθμολογίες ή η πρώτη βραδιά θα φέρει τις πρώτες ανατροπές;

Τρίτη 5 Μαΐου στις 17:15

Η εβδομάδα συνεχίζεται στα Λουτρά της Ωραίας Ελένης, με την… ωραία Φαίη να μπαίνει στην κουζίνα. Η Φαίη είναι δημόσιος υπάλληλος, αλλά και δασκάλα oriental.

Τον ελεύθερο χρόνο της, τον περνάει με το παιδί της, κάνει στίβο, χειμερινή κολύμβηση, ενώ πάει γυμναστήριο σε καθημερινή βάση.

Το θέατρο, αν και μπήκε πρόσφατα στη ζωή της, την γεμίζει πολύ και είναι για εκείνη σαν ψυχοθεραπεία. Είναι ανταγωνιστική και κυκλοθυμική. Ό,τι θέλει το θέλει όλο δικό της. Δεν είναι η τυπική μαγείρισσα, αλλά αυτό που θα κάνει θέλει να το κάνει καλά.

Η Φαίη υποδέχεται με χαμόγελο την υπόλοιπη παρέα, όμως τα καυστικά σχόλια ξεκινούν από πολύ νωρίς στο τραπέζι. Στο κλείσιμο της βραδιάς, έρχεται η μεγάλη έκπληξη. Η οικοδέσποινα, μαζί με άλλες χορεύτριες, χορεύει oriental! Μπορεί η Φαίη να μη μάγεψε τους καλεσμένους της με τη μαγειρική της, μήπως όμως κατάφερε να κερδίσει υψηλή βαθμολογία με τον χορό της;

Τετάρτη 6 Μαΐου στις 17:15

Τρίτη μέρα στην Κόρινθο και τη μαγειρική σκυτάλη παίρνει ο αυστηρός Ντίνος, 69 ετών, συνταξιούχος εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής. Στο παρελθόν, έχει πάρει πολλές διακρίσεις στο αγαπημένο του άθλημα, το τένις, ενώ τώρα είναι Πρόεδρος στην τοπική ομάδα.

Ο Ντίνος είναι ο δίκαιος της παρέας και η ειλικρίνεια είναι μέρος του χαρακτήρα του. Πριν ξεκινήσει την προετοιμασία του δείπνου, μας ξεναγεί στο προσωπικό του γυμναστήριο και μας δείχνει ασκήσεις για καλύτερη φυσική κατάσταση. Η μαγειρική δεν είναι το ατού του, αλλά όταν μπει στην κουζίνα μαγειρεύει λίγα πιάτα και καλά.

Ως πολυπράγμων, κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του δείπνου υποδύεται έναν ρόλο που είχε παίξει στο σανίδι. Η βραδιά κυλά μέσα σε ένα ευχάριστο κλίμα, με πειράγματα και κριτική. Άραγε, θα καταφέρει ο Ντίνος να προσθέσει ένα μαγειρικό κύπελλο στη συλλογή του;

Πέμπτη 7 Μαΐου στις 17:15

Πέμπτη σήμερα και ήρθε η ώρα να μαγειρέψει η 72χρονη Μαρία. Η Μαρία είναι παντρεμένη και έχει δύο κόρες. Με καταγωγή από την Κόρινθο, πήγε στον Καναδά στα 18 και γύρισε στα 35 της.

Ασχολείται με το θέατρο εδώ και 25 χρόνια και πιστεύει πως οι κωμικοί ρόλοι τής ταιριάζουν περισσότερο. Μάλλον δεν είναι τυχαίο, αφού της αρέσει πολύ να κάνει τους γύρω της να γελάνε.

Η Μαρία έχει πολύ χιούμορ, είναι εξωστρεφής, κοινωνική καθόλου ανταγωνιστική και την ενδιαφέρει μόνο να περνάει καλά. Μαγειρεύει καθημερινά και της αρέσει πολύ η ελληνική παραδοσιακή κουζίνα. Υποδέχεται τους καλεσμένους της με θετική διάθεση. Η παρέα εντυπωσιάζεται από τα παραδοσιακά πιάτα της.

Ο Ντίνος κάνει θετικά σχόλια, ίσως για πρώτη φορά, η Φαίη την πειράζει, λέγοντας πως τρώει από ντροπή, ενώ η Κική είναι αρκετά φειδωλή και σχολιάζει ό,τι αρνητικό βλέπει. Ο Βασίλης, πιο αντικειμενικός, κρατάει τις ισορροπίες μεταξύ τους. Η Μαρία επιφυλάσσει μια έκπληξη στους καλεσμένους της. Μαζί με τον Ντίνο ερμηνεύει μία σκηνή από ένα θεατρικό έργο.

Η παράδοση θα καταφέρει να ανεβάσει τη Μαρία ψηλά στον πίνακα της βαθμολογίας;

Παρασκευή 8 Μαΐου στις 17:15

Την αυλαία της εβδομάδας κλείνει ο 40χρονος Βασίλης. Θα είναι τελευταίος και καλύτερος; Άγνωστο! Ο Βασίλης είναι 40 ετών και έχει τη δική του εταιρεία απεντομώσεων. Στο παρελθόν, έχει υπάρξει διαιτητής. Μένει να δούμε αν σήμερα οι υπόλοιποι θα του δώσουν κόκκινη κάρτα.

Ο Βασίλης εκτός από την ενασχόλησή του με το θέατρο, γυμνάζεται και του αρέσει πολύ να περιποιείται τον εαυτό του. Πηγαίνει πολύ συχνά για ψώνια και θέλει πάντα να είναι καλοντυμένος. Από μαγειρική, δεν ξέρει πολλά. Είναι ο κλασικός εργένης, που παίρνει φαγητό από τη μαμά του.

Του αρέσει να δοκιμάζει τον εαυτό του και αυτό θέλει να κάνει και με τη μαγειρική. Το τελευταίο δείπνο ξεκινάει με σαμπάνια και πολύ καλή διάθεση από όλους τους καλεσμένους. Ο Ντίνος κάνει θετικά σχόλια για τα γαστρονομικά πιάτα του Βασίλη, κάτι που αφήνει έκπληκτο τον οικοδεσπότη, αλλά και τη Φαίη και τη Κική.

Άραγε, η τύχη του πρωτάρη θα ακολουθήσει τον Βασίλη και στη βαθμολογία;

«Κάτι ψήνεται»: Καθημερινά στις 17:15 στον ΑΝΤ1