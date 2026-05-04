Δέκα χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου Ελληνογερμανικού Σχεδίου Δράσης το 2016, η ισχύς της εταιρικής μας σχέσης αντικατοπτρίζεται στον καθιερωμένο στενό πολιτικό διάλογο, σημειώνουν Γεραπετρίτης και Βάντεφουλ.

Κοινή δήλωσε εξέδωσαν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης με τον Γερμανό ομόλογό του Γιόχαν Βάντεφουλ, μετά τη συνάντησή τους στην Αθήνα,

Η κοινή δήλωση αφορά στην εγκαθίδρυση Εταιρικής Σχέσης Στρατηγικής Συνεργασίας. Η δήλωση αναφέρει πως «Η Ελλάδα και η Γερμανία μπορούν να οικοδομήσουν σε μια μακροχρόνια φιλία που έχεις τις ρίζες της σε βαθείς ιστορικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς, καθώς και στις κοινές μας αξίες της ελευθερίας και της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του σεβασμού του κράτους δικαίου, που συνιστούν σταθερό θεμέλιο ακόμη και σε δύσκολες περιόδους.

Ως μέλη των Ηνωμένων Εθνών, στηρίζουμε πλήρως τη διεθνή τάξη πραγμάτων που βασίζεται σε κανόνες, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στον σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας και στη συμμόρφωση με το Διεθνές Δίκαιο. Υποστηρίζουμε σθεναρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες για την ενίσχυση των πολυμερών λύσεων καθιστώντας τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών πιο αποτελεσματικό και αποδοτικό. Υπό το πρίσμα των θεμελιωδών γεωπολιτικών αλλαγών που προκλήθηκαν από την επιθετικότητα της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, καθώς και της αστάθειας στην Εγγύς και ευρύτερη Μέση Ανατολή, η Ελλάδα και η Γερμανία δεσμεύονται να αναλάβουν από κοινού την ευθύνη και να εντείνουν τις προσπάθειές τους προκειμένου να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ασφάλεια στην Ευρώπη και πέραν αυτής.

Δέκα χρόνια μετά την υπογραφή του πρώτου Ελληνογερμανικού Σχεδίου Δράσης το 2016, η ισχύς της εταιρικής μας σχέσης αντικατοπτρίζεται στον καθιερωμένο στενό πολιτικό διάλογο, καθώς και στις σημαντικές επενδύσεις και το διμερές εμπόριο. Η άριστη και αναπτυσσόμενη συνεργασία μας στους τομείς του πολιτισμού και της επιστήμης, και ιδίως οι δεσμοί μεταξύ του γερμανικού και του ελληνικού λαού, αποτελούν τη σταθερή και ισχυρή βάση των διμερών μας σχέσεων. Ως εταίροι στην ΕΕ και σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, κοινό μας συμφέρον είναι η διατήρηση μιας ισχυρής, ασφαλούς και ανταγωνιστικής Ευρώπης στο σημερινό απαιτητικό περιβάλλον. Με αυτό το πνεύμα, δεσμευόμαστε να εντείνουμε περαιτέρω τη στενή συνεργασία μας, καθώς και να επεκτείνουμε και να εδραιώσουμε τους διμερείς δεσμούς μας προς όφελος των κοινωνιών μας, αναβαθμίζοντας έτσι τη συνεργασία μας σε ένα νέο επίπεδο.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη για περαιτέρω ενίσχυση του συντονισμού μεταξύ των δύο χωρών μας σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο παγκόσμιο περιβάλλον, συμφωνούμε να εργαστούμε από κοινού προς την κατεύθυνση μιας ατζέντας για Εταιρική Σχέση Στρατηγικής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Γερμανίας, που να αφορά τους ακόλουθους πυλώνες:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

I. Εξωτερική Πολιτική, Ασφάλεια, Μετανάστευση & Ευρωπαϊκές Υποθέσεις, με στόχο τη δημιουργία ενός φιλόδοξου πλαισίου διμερούς και ευρωπαϊκού συντονισμού σε βασικά γεωπολιτικά ζητήματα, την περιφερειακή σταθερότητα, τη πολυμερή διακυβέρνηση, τις μεταναστευτικές ροές και το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

II. Άμυνα, Πολιτική Προστασία και Υβριδικές Απειλές, Επιβολή του Νόμου, με στόχο την ενίσχυση των δυνατοτήτων μας για την αντιμετώπιση συμβατικών και υβριδικών απειλών και την επέκταση των προσπαθειών μας στους τομείς των αμυντικών προμηθειών, της εφοδιαστικής υποστήριξης και της διαχείρισης κρίσεων.

III. Οικονομική συνεργασία, Επενδύσεις, Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Υποδομές, με στόχο την ενίσχυση της ανθεκτικότητας του διμερούς και ευρωπαϊκού εμπορίου και των επενδύσεων, την ενδυνάμωση των βιομηχανικών οικοσυστημάτων και την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για τη διακυβέρνηση, τις επιχειρήσεις και έναν κοινωνικά δίκαιο μετασχηματισμό.

IV. Επιστήμη, Εκπαίδευση, Δεξιότητες και Πολιτισμός, Κοινωνία των Πολιτών και Νεολαία, με στόχο την προώθηση της συνεργασίας στην έρευνα, την εκπαίδευση και τις πολιτιστικές ανταλλαγές, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση της αμοιβαίας κατανόησης και συμφιλίωσης μεταξύ των κοινωνιών.

Τα Υπουργεία Εξωτερικών θα είναι υπεύθυνα για την παρακολούθηση και την αποτελεσματική υλοποίηση αυτής της ανανεωμένης εταιρικής σχέσης μέσω τακτικών διαβουλεύσεων, σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία».