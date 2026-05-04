Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν καθημερινά έως και την Παρασκευή 26/06/2026 με στόχο την ψυχοσυναισθηματική στήριξη των υποψηφίων καθόλη τη διάρκεια των εξετάσεων.

Είμαστε στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες 2026 που ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ, με πρώτο εξεταζόμενο μάθημα τη Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, σηματοδοτώντας την έναρξη της κρίσιμης δοκιμασίας για χιλιάδες μαθητές των Γενικών Λυκείων σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με το πρόγραμμα, οι εξετάσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 3 Ιουνίου με τα μαθήματα των Αρχαίων Ελληνικών, των Μαθηματικών και της Βιολογίας, ανάλογα με την κατεύθυνση των υποψηφίων. Ακολουθεί η Παρασκευή 5 Ιουνίου, κατά την οποία οι μαθητές των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ θα εξεταστούν στα Λατινικά, τη Χημεία και την Πληροφορική. Η αυλαία των Πανελληνίων θα πέσει τη Δευτέρα 8 Ιουνίου, με τα μαθήματα της Ιστορίας, της Φυσικής και των Οικονομικών, ολοκληρώνοντας έτσι το βασικό πρόγραμμα των εξετάσεων. Αντίστοιχα για τους μαθητές των ΕΠΑΛ οι Πανελλήνιες κάνουν «πρεμιέρα» το Σάββατο 30 Μαΐου με το μάθημα των Νέων Ελληνικών και συνεχίζονται την Τρίτη 2 Ιουνίου με τα Μαθηματικά (Άλγεβρα). Ακολουθούν τα μαθήματα ειδικότητας από τις 4 έως τις 15 Ιουνίου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-di9nge74fhhd?integrationId=40599y14juihe6ly}

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, σε συνεργασία με τα κατά τόπους Κέντρα Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.) της Θεσσαλίας και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης μαθητών/τριών και των οικογενειών τους από ειδικούς στην Ψυχική Υγεία, ενημερώνει για την έναρξη λειτουργίας Tηλεφωνικών Γραμμών Ψυχολογικής Υποστήριξης για τους/τις υποψήφιους/ες των Πανελληνίων 2026 και τις οικογένειές τους. Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν καθημερινά (κατά τις εργάσιμες ημέρες) από Δευτέρα 04/05/2026 έως και την Παρασκευή 26/06/2026 με στόχο:

• να υποστηρίξουν μαθητές/τριες της Γ΄ Λυκείου και απόφοιτους/ες κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των πανελλαδικών εξετάσεων,

• να ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, γονείς κτλ.) μπορούν να απευθύνονται στο ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. στο οποίο υπάγονται γεωγραφικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Γραμμή Ψυχολογικής Υποστήριξης

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Μαγνησίας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2421020818

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Δευτέρα έως Παρασκευή

και ώρες 08.00 π.μ. -14.00 μ.μ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Καρδίτσας

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 2441079891-2

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Δευτέρα έως Παρασκευή

και ώρες 08.00 π.μ. -14.00 μ.μ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Τρικάλων

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2431602213,2431602214,2431602215

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Δευτέρα έως Παρασκευή

και ώρες 09.00 π.μ. -13.00 μ.μ.

ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. Λάρισας

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2410555222

email : Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. από Δευτέρα έως Παρασκευή

και ώρες 08.00 π.μ. -14.00 μ.μ.