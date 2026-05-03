Οι Πανελλήνιες 2026 ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου για τα ΓΕΛ - Όλες οι λεπτομέρειες και τα δικαιολογητικά για το επίδομα των 350 ευρώ.

Eίμαστε στην τελική ευθεία για τις Πανελλήνιες 2026. Οι υποψήφιοι των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) ξεκινούν την Παρασκευή 29 Μαΐου με το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας. Στη συνέχεια, οι υποψήφιοι των ΓΕΛ εξετάζονται στις 3 Ιουνίου σε Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά ή Βιολογία, ανά Ομάδα Προσανατολισμού, ενώ στις 5 Ιουνίου ακολουθούν Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική. Το πρόγραμμα ολοκληρώνεται στις 8 Ιουνίου με Ιστορία, Φυσική και Οικονομία. Όλες οι εξετάσεις ξεκινούν στις 08:30 το πρωί, με προσέλευση έως τις 08:00.

Για τα Επαγγελματικά Λύκεια, το πρόγραμμα ξεκινά μία ημέρα αργότερα, το Σάββατο 30 Μαΐου 2026, με το μάθημα των Νέων Ελληνικών. Στις 2 Ιουνίου εξετάζονται τα Μαθηματικά (Άλγεβρα), ενώ στις 4 Ιουνίου ξεκινούν τα μαθήματα ειδικότητας όπως Ανατομία-Φυσιολογία, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και άλλα ανά τομέα. Στη συνέχεια, το πρόγραμμα συνεχίζεται έως τις 15 Ιουνίου, με διαφορετικά μαθήματα ειδικοτήτων κάθε ημέρα. Και στα ΕΠΑΛ η ώρα έναρξης είναι 08:30, με προσέλευση έως τις 08:00, ενώ η διάρκεια των εξετάσεων είναι συνήθως τρεις ώρες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ώρα έναρξης των εξετάσεων έχει οριστεί στις 08:30 το πρωί, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να βρίσκονται στις αίθουσες εξέτασης μέχρι τις 08:00. Η διάρκεια εξέτασης για κάθε μάθημα είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα ειδικότητας Αρχιτεκτονικό Σχέδιο στα ΕΠΑΛ, το οποίο διαρκεί τέσσερις ώρες.

Μετά την ολοκλήρωση των βασικών μαθημάτων, ακολουθούν τα ειδικά και μουσικά μαθήματα από τις 16 έως τις 25 Ιουνίου 2026. Σε αυτή την περίοδο εξετάζονται μαθήματα όπως Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά και Ισπανικά, καθώς και Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, αλλά και μουσικά μαθήματα θεωρίας και εκτέλεσης. Οι ώρες εξέτασης διαφοροποιούνται, με έναρξη είτε στις 08:30 είτε στις 10:00, ανάλογα με το μάθημα. Παράλληλα, οι υποψήφιοι για τα ΤΕΦΑΑ θα περάσουν από υγειονομικές εξετάσεις και πρακτικές δοκιμασίες από τις 15 έως τις 26 Ιουνίου 2026, οι οποίες αποτελούν ξεχωριστό και σημαντικό κομμάτι της διαδικασίας εισαγωγής.

Πανελλήνιες 2026: Οι δικαιούχοι και η διαδικασία για το επίδομα των 350 ευρώ

Όπως κάθε χρόνο έτσι και στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις τόσο οι υποψήφιοι στα Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ) όσο και στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) που θα αναγκαστούν να μετακινηθούν από τον τόπο κατοικίας τους για να συμμετέχουν στις εξετάσεις δικαιούνται επίδομα 350 ευρώ. Σύμφωνα και με την φετινή εγκύκλιο ορίζεται ότι το επίδομα των 350 ευρώ αφορά τους τελειόφοιτους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων που συμμετέχουν στις Πανελλήνιες Εξετάσεις και αναγκάζονται να εξεταστούν σε διαφορετική σχολική μονάδα από αυτή στην οποία υπέβαλαν αίτηση-δήλωση, λόγω έλλειψης εξεταστικών κέντρων στην περιοχή τους. Η επιδότηση δεν καλύπτει υποψηφίους ειδικών μαθημάτων ή όσους συμμετέχουν σε επαναληπτικές εξετάσεις.

Δικαιούχοι είναι οι υποψήφιοι που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

Υποψήφιοι Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων που μετακινούνται:

Εντός νησιωτικής χώρας, από μια σχολική μονάδα σε άλλη, εκτός αν η μετακίνηση γίνεται στο ίδιο νησί και η απόσταση είναι μικρότερη από 120 χλμ.

Από νησιωτική χώρα προς εξεταστικά κέντρα στην ηπειρωτική χώρα.

Εντός ηπειρωτικής χώρας, αν η απόσταση μεταξύ της σχολικής μονάδας και του εξεταστικού κέντρου υπερβαίνει τα 120 χλμ.

Υποψήφιοι με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που μετακινούνται:

Από σχολική μονάδα νησιού προς Βαθμολογικά ή Ειδικά Εξεταστικά Κέντρα νησιωτικής χώρας (εξαιρείται μετακίνηση εντός του ίδιου νησιού κάτω των 120 χλμ.).

Από σχολικές μονάδες της νησιωτικής χώρας προς αντίστοιχα εξεταστικά κέντρα της ηπειρωτικής.

Από σχολικές μονάδες της ηπειρωτικής χώρας προς εξεταστικά κέντρα εντός της ηπειρωτικής χώρας, με απόσταση άνω των 120 χλμ.

Η διαδικασία για την καταβολή του επιδόματος των Πανελληνίων 2026

Μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων, ο υποψήφιος ή ο κηδεμόνας του πρέπει να καταθέσει αίτηση, μέσω του Λυκείου όπου υποβλήθηκε η δήλωση συμμετοχής στις εξετάσεις, στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά: