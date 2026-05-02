Εντός της εβδομάδας το νέο προεδρείο της ΓΣΕΕ με πρόεδρο Παναγόπουλο και γραμματέα από τη ΔΑΚΕ.

Μπορεί η Χαριλάου Τρικούπη να ξορκίζει την πιθανότητα συνεργασίας ΝΔ και ΠΑΣΟΚ, αλλά στη ΓΣΕΕ αυτή γίνεται πράξη και είναι... ντάλα μεσημέρι.

Την ερχόμενη εβδομάδα, όπως πληροφορείται η στήλη, συγκροτείται σε σώμα το νέο προεδρείο της ΓΣΕΕ που προέρχεται από τη συνεργασία της ΠΑΣΚΕ και της ΔΑΚΕ, με πρόεδρο τον Γιάννη Παναγόπουλο και γενικό γραμματέα τον επικεφαλής της ΔΑΚΕ Ιδιωτικού Τομέα.

Κανονική συνεργασία Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ δηλαδή.

Και μην πει κανείς ότι έχει ανασταλεί η κομματική ιδιότητα του Γιάννη Παναγόπουλου καθώς η παράταξη που για κάποιο διάστημα υπό τον Μότσιο εξέφραζε τον Νίκο Ανδρουλάκη άφησε στην άκρη τις «απειλές» για αυτόνομη κάθοδο και ενσωματώθηκε με την ΠΑΣΚΕ Παναγόπουλου.

Άντε μετά από αυτά να γίνει πειστικό σε ευρύτερα στρώματα η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ ότι δεν θα συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία!

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ε.Σ.