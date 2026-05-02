Η αύξηση επιδόματος σε συνταξιούχους ήταν ανάμεσα στα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν πριν από μερικές ημέρες.

Στη δήλωσή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ανέφερε για τους συνταξιούχους πως «αυξάνεται, παράλληλα, σε 300 ευρώ καθαρά η ενίσχυση των χαμηλοσυνταξιούχων, ανασφάλιστων υπερηλίκων και ατόμων με αναπηρία που καταβάλλεται κάθε Νοέμβριο σε βάση μόνιμη και ετήσια. Ενώ διευρύνεται η περίμετρός της, καλύπτοντας πλέον 1,9 εκατομμύρια δικαιούχους, δηλαδή το 85% των συνταξιούχων άνω των 65 ετών».

Έτσι, το επίδομα 250 ευρώ, το οποίο παίρνουν κάθε Νοέμβριο οι χαμηλοσυνταξιούχοι, αυξάνεται στα 300 ευρώ.

Ωστόσο, οι εκπρόσωποι των συνταξιούχων χαρακτηρίζουν το επίδομα των 300 ευρώ ως «voucher επιβίωσης», επισημαίνοντας ότι το ποσό αντιστοιχεί μόλις σε 4,16 ευρώ τον μήνα, ποσό που, όπως αναφέρεται, «δεν ξεπερνά την αξία ενός καφέ».

Oπως τονιζει η ΑΓΣΣΕ (Ανωτάτη Συνομοσπονδία Συνταξιούχων) «οι συνταξιούχοι, δεν επέστρεψαν ποτέ στα προ κρίσης επίπεδα πραγματικού εισοδήματος». Πρόκειται για εφάπαξ και όχι για μηνιαία ενίσχυση με αλλαγή και διεύρυνση των εισοδηματικών κριτηρίων. Η ενίσχυση δεν αφορά -όπως ανακοινώθηκε- το 85% των συνταξιούχων, αλλά το 85% των συνταξιούχων, που είναι μεγαλύτεροι των 65 ετών.

Εκτός ενίσχυσης μένουν οι χήρες/οι και τα ορφανά τέκνα, οι μειωμένες συντάξεις και όσοι είχαν την «ατυχία» να έχουν ένα πρόσκαιρο περιουσιακό όφελος(π.χ. μια πώληση) ή ένα ακίνητο κληρονομιά στο χωριό(λόγω εισοδηματικών ή και περιουσιακών κριτηρίων).