Η νέα ρύθμιση προβλέπει ότι οι συνταξιούχοι δεν θα πρέπει να διακόψουν την επαγγελματική τους δραστηριότητα προκειμένου να δουν την ανταπόδοση των εισφορών τους.

Ο επανυπολογισμός της σύνταξης χωρίς την υποχρέωση διακοπής της εργασίας τίθεται στο επίκεντρο των αλλαγών που φέρνει το επόμενο διάστημα το Υπουργείο Εργασίας. Σήμερα, το ισχύον καθεστώς προβλέπει ότι οι προσαυξήσεις που προκύπτουν από την εργασία μετά τη συνταξιοδότηση ενσωματώνονται στη σύνταξη μόνο μετά τη διακοπή της απασχόλησης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνταξιούχοι να περιμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να λάβουν το σύνολο των ωφελημάτων που δικαιούνται, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και ο διοικητικός μηχανισμός με συσσωρευμένες αιτήσεις επανυπολογισμού.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει επανυπολογισμό της σύνταξης ανά πενταετία, επιτρέποντας στους συνταξιούχους να βλέπουν σταδιακά την αύξηση του εισοδήματός τους ακόμη και αν παραμένουν ενεργοί στην αγορά εργασίας. Με τον τρόπο αυτό επιδιώκεται όχι μόνο η ταχύτερη ανταπόδοση των εισφορών, αλλά και η αποσυμφόρηση των υπηρεσιών του e-ΕΦΚΑ, οι οποίες καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μεγάλο όγκο εκκρεμοτήτων.

Η προσαύξηση της σύνταξης αποτελεί βασικό κίνητρο για τη συνέχιση της εργασίας μετά τη συνταξιοδότηση. Για τους μισθωτούς εργαζόμενους συνταξιούχους υπολογίζεται περίπου στο 0,77% των αποδοχών για κάθε έτος απασχόλησης, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες το ύψος της εξαρτάται από την ασφαλιστική κατηγορία που έχουν επιλέξει. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μόνιμη αύξηση που ενσωματώνεται στη σύνταξη και ενισχύει το συνολικό εισόδημα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι καταβάλλουν κανονικά ασφαλιστικές εισφορές, όπως όλοι οι εργαζόμενοι, ενώ επιβαρύνονται και με ειδικό πόρο υπέρ του ασφαλιστικού συστήματος. Για τους μισθωτούς ο πόρος αυτός ανέρχεται στο 10% του μισθού, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες αντιστοιχεί στο 50% της εισφοράς σύνταξης. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος πόρος δεν συνυπολογίζεται στην προσαύξηση της σύνταξης, γεγονός που έχει προκαλέσει κατά καιρούς αντιδράσεις.

Οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι πλησιάζουν τις 300.000, με σημαντική παρουσία στον αγροτικό τομέα, αλλά και σε μισθωτές και ελεύθερες επαγγελματικές δραστηριότητες.

Ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν οι συνταξιούχοι που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα, καθώς σε πολλές περιπτώσεις εξαιρούνται από την καταβολή εισφορών και του ειδικού πόρου, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις εισοδήματος.

Η κατάργηση της περικοπής του 30% στις συντάξεις όσων εργάζονται αποτέλεσε ήδη ένα καθοριστικό βήμα προς την ενίσχυση της νόμιμης απασχόλησης. Πολλοί συνταξιούχοι που στο παρελθόν κατέφευγαν στην αδήλωτη εργασία πλέον επιλέγουν τη δηλωμένη απασχόληση, γνωρίζοντας ότι μπορούν να αυξήσουν το εισόδημά τους χωρίς να τιμωρούνται.

Παράδειγματα

1. Μισθωτός συνταξιούχος

Σύνταξη: 900€

Μισθός: 1.000€

Εργασία: 5 χρόνια

Προσαύξηση:

0,77% x 5 έτη = 3,85% συνολικά

3,85% x 1.000€ ≈ 38,5€ αύξηση στη σύνταξη

Με το νέο σύστημα:

Μετά από 5 χρόνια, η σύνταξη γίνεται περίπου 938,5€ και συνεχίζει να αυξάνεται αν συνεχίσει να εργάζεται.

2. Μισθωτός για 10 χρόνια

Σύνταξη: 1.000€

Μισθός: 1.200€

Εργασία: 10 χρόνια

Προσαύξηση:

0,77% x 10 = 7,7%

7,7% x 1.200€ ≈ 92,4€

Ανά πενταετία:

Στα 5 χρόνια: +46€

Στα 10 χρόνια: +92€

Σύνταξη φτάνει περίπου 1.092€